Classificadas do vôlei feminino quartas de final da Liga das Nações 2023

Vai começar as quartas de final da Liga das Nações! Oito seleções vão disputar a primeira fase do mata-mata na principal competição de vôlei feminino na temporada. Em busca da primeira medalha de ouro, o Brasil tem pela frente a China. Vem ver o chaveamento e todos os jogos definidos.

Chaveamento da Liga das Nações de vôlei feminino

Os resultados da última rodada da Liga das Nações de vôlei feminino definiram os quatro confrontos das quartas de final. Após terminar em quarto lugar, o Brasil vai encarar a China, forte concorrente ao título, em Arlington, no Texas.

A Itália, atual campeã, vai jogar contra a Turquia, enquanto o anfitrião Estados Unidos encara o Japão. O sistema de disputa é eliminatório, portanto quem perder está eliminado.

Confira os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a final.

QUARTAS DE FINAL VÔLEI FEMININO

Polônia x Alemanha

Quarta-feira, 12/07 às 18h

Arlington, no Texas

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07 às 21h30 (Horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13/07 às 12h30

Arlington, no Texas

China x Brasil

Quinta-feira, 13/07 às 16h (Horário de Brasília)

Arlington, no Texas

SEMIFINAL

Polônia ou Alemanha X Brasil ou China

Sábado, 15/07

Arlington, no Texas

Estados Unidos ou Japão X Turquia ou Itália

Sábado, 15/07

Arlington, no Texas

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR VÔLEI FEMININO

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Domingo, 16/07 às 16h

Arlington, no Texas

FINAL VÔLEI FEMININO

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 16/07 às 19h30

Arlington, no Texas

Como funciona a Liga das Nações?

Dezesseis seleções femininas disputam a Liga das Nações em duas fases. A primeira é apenas classificatória, onde todas as equipes ocupam uma mesma tabela de classificação. Por três semanas, cada seleção joga 12 partidas, ou seja, quatro vezes em cada rodada.

No último dia, os sete primeiros da classificação vão para a segunda fase da Liga das Nações. O oitavo colocado é o país sede do mata-mata, ou seja, em 2023 os Estados Unidos. Como as americanas terminaram em segundo lugar, o oitavo colocado ganha o direito de integrar o quadro de classificados.

Na segunda fase as seleções jogam as quartas de final, onde o chaveamento funciona assim: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo encara o sétimo e assim sucessivamente. Daí, vem as semifinais, disputa pelo terceiro lugar e a final.

Estados Unidos é o maior campeão de vôlei feminino

Com três medalhas de ouro, os Estados Unidos são os maiores campeões do torneio de vôlei feminino. O elenco norte-americano faturou três das quatro edições realizadas, já que em 2020 a competição não aconteceu.

A China tem dois bronzes enquanto o Brasil soma três pratas. Em 2022, a Itália ganhou o seu primeiro ouro no torneio. Vale lembrar que a Liga das Nações é o antigo Grand Prix.

2018:

EUA - ouro

Turquia - prata

China - bronze

2019:

EUA - ouro

Brasil - prata

China - bronze

2021:

EUA - ouro

Brasil - prata

Turquia - bronze

2022:

Itália - ouro

Brasil - prata

Sérvia - bronze

