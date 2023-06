Quando e onde é a final da liga das nações vôlei feminino 2023

O caminho até o lugar mais alto do pódio da Liga das Nações é longo, mas a data da final já está decidida. O último duelo da disputa de 2023 será nos Estados Unidos no mês de julho, com transmissão ao vivo para o Brasil. Vem ver os detalhes.

Que dia vai ser a final da Liga das Nações de vôlei feminino 2023?

A final da Liga das Nações 2023 de vôlei feminino está marcada para 16 de julho, domingo, às 19h30, horário de Brasília, entre os dois finalistas. No horário local, nos Estados Unidos, a disputa será 17h30, mas como Brasília está 2 horas à frente do Texas, o duelo será transmitido no período da noite no Brasil.

Como trata-se de fase eliminatória, somente um jogo é realizado na final. Isso significa que só há uma chance das seleções saírem da quadra como campeãs: vencendo o acirrado confronto. Não há empate no vôlei, assim como não há segunda chance.

Como manda a tradição, a fina da Liga das Nações é sempre no domingo, último dia da semana. As duas equipes que ganham as semifinais carimbam o passaporte para a decisão pelo título.

Onde vai ser a final do vôlei feminino?

A arena College Park Center, na cidade de Arlington, no estado do Texas, Estados Unidos, será o palco da final da Liga das Nações de vôlei feminino este ano. Além do último jogo da temporada, o ginásio também receberá os confrontos das quartas de final e semifinais.

O College Park Center é uma arena multifuncional coberta, com capacidade para 7 mil torcedores, no campus da Universidade do Texas em Arlington. O espaço recebe jogos dos times masculino e feminino de basquete e de vôlei do colégio, além de sediar exposições, shows e atividades comunitárias.

Na temporada passada, a final entre Itália e Brasil aconteceu em Ankara, na Turquia, com vitória inédita das italianas em cima das brasileiras.

VEJA: Jogadora de vôlei Rosamaria Montibeller é solteira?

Onde assistir a final da Liga das Nações feminina?

O torcedor assiste a final da Liga das Nações de vôlei feminino no SporTV 2 às 19h30, horário de Brasília. O canal só está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Nenhuma emissora da TV aberta exibe a decisão da categoria. Disponível em operadoras como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o torcedor que não tem o canal na programação deve entrar em contato com o seu operador.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' acompanha a retransmissão do canal na própria plataforma, tanto no computador (www.globoplay.globo.com) como nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

Quem tem mais títulos na Liga das Nações de vôlei?

No vôlei feminino da Liga das Nações é os Estados Unidos quem tem mais medalhas de ouro. O grupo venceu as edições de 2018, 2019 e 2021, mas em 2022 ficou fora do pódio.

O Brasil, por outro lado, ficou com a prata em 2019, 2021 e 2022, enquanto a Itália faturou a sua primeira medalha de ouro na temporada passada ao derrotar justamente as brasileiras.

Confira todas as campeãs da Liga das Nações.

Temporada 2018:

EUA - medalha de ouro

Turquia - medalha de prata

China - medalha de bronze

Temporada 2019:

EUA - medalha de ouro

Brasil - medalha de prata

China - medalha de bronze

Temporada 2021:

EUA - medalha de ouro

Brasil - medalha de prata

Turquia - medalha de bronze

Temporada 2022:

Itália - medalha de ouro

Brasil - medalha de prata

Sérvia - medalha de bronze

Leia também:

Qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino?