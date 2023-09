Como adquirir o ingresso do circuito brasileiro de vôlei de praia em fortaleza 2023

Com a possibilidade de título brasileiro para a dupla Ana Patrícia e Duda, a oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começa nesta quarta-feira, 13 de setembro, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Saiba como adquirir o ingresso de forma gratuita através do site da CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol.

Passo a passo de como adquirir os Vôlei de Praia

Para assistir o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Iracema, praia de Fortaleza, basta se cadastrar de forma gratuita no site da CBV (eventos.voleibrasildigital.com.br) e retirar o seu voucher para prestigiar a partida. O ticket dá acesso à arquibancada da Quadra Principal de acordo com a disponibilidade de assento.

Conforme os ingressos se esgotam, a CBV disponibiliza uma nova remessa para o dia seguinte, e assim sucessivamente até o domingo quando a final será realizada.

Mas como se cadastrar para adquirir os ingressos? Acompanhe o passo a passo e saiba como ver de pertinho as emoções do Vôlei de Praia.

Passo 1: Acesse www.eventos.voleibrasildigital.com.br no computador ou através do navegador do seu celular, Android ou iOS. Procure a aba 'Eventos', localizada no menu principal e clique em Circuito Vôlei de Praia. Depois, desça a tela e toque em 'Ver detalhes' na programação da 8ª etapa em Fortaleza, destacado na página.

Na sequência, clique em 'Gerar voucher' e, aí, em 'Avançar', escrito em preto e amarelo.

Passo 2: Se você já tem o cadastro no site da CBV, apenas insira o seu login e a senha. Caso contrário, siga o passo a passo e preencha os espaços em branco com informações pessoais.

Depois de completar o seu cadastro na plataforma, você será redirecionado de volta para o menu principal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Lá, você pode observar todos os dias disponíveis, basta escolher a data que deseja assistir na Praia de Iracema e tocar em 'Ver detalhes'.

Em sequência, clique em 'Gerar voucher'.

Passo 3: Pronto, o seu voucher estará disponível em sua conta. Você vai observar o ingresso com o seu nome e CPF - o mesmo que digitou no cadastro do site da CBV - com o QR code para diferencia-lo dos outros tickets.

Imprima o voucher ou apresente-o na entrada do evento pelo celular, através do QR code, e assista de graça as emoções do vôlei de praia em Fortaleza.

Tabela do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em Fortaleza

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia será disputado de 13 a 17 de setembro com duplas masculinas e femininas, incluindo Ana Patrícia e Duda em busca do título brasileiro. A dupla conquistou a medalha de ouro em todas as sete etapas e agora só precisa da vitória na penúltima prova para levantar o caneco.

A CBV alterou o número de duplas que disputam o Top e o Aberto de oito para 12. A equipe que obter mais vitórias entre as etapas, a soma dos oito melhores resultados, conquista o título brasileiro de Vôlei de Praia. No Aberto, a fase qualificatória dá início ao torneio, seguindo para a fase de grupos, depois as quartas de final, semifinais e a final.

Já no Top, a fase de grupos dá início na divisão, seguindo para as quartas de final, semifinal e a final.

No masculino, a disputa segue equilibrada com três vitórias para André e George (etapas de Itapema, Saquarema e Salvador), duas para Evandro e Arthur Lanci (Maringá e Cuiabá) e a dupla Arthur Mariano e Adrielson (Campo Grande e Brasília).

Quarta-feira, 13/09:

Torneio Qualifying do Aberto - 8h às 18h

Quinta-feira, 14/09:

Fase de grupos do Aberto - 9h30 às 17h30

Sexta-feira, 15/09:

Repescagem e quartas de final do Aberto - 9h às 19h

Fase de Grupos Top 12 - 9h às 19h

Sábado, 16/09:

Semifinais e finais do Aberto - 8h às 13h

Repescagem, quartas de final - 8h às 13h

Semifinais do Top 12 - 16h30 às 20h

Domingo, 17/09:

Finais do Top 12 - 9h às 12h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Confederação Brasileira de Voleibol 🏐 (@cbvolei)

Onde assistir os jogos do Circuito de Vôlei de Praia?

O Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a plataforma de vídeos ao vivo NSports, transmitirá para assinantes o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia com todas as quadras. Já as semifinais e finais do top 12 serão exibidas no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para se tornar assinante do Canal Vôlei Brasil acesse www.canalvoleibrasil.cbv.com.br, clique em 'Assine Agora', escrito em branco na tela principal, faça o cadastro com email e senha e escolha o pacote: R$ 12,90 por mês ou 12x sem juros por R$ 7,90 (R$94,80 por mês), com a possibilidade de cancelamento quando quiser.

O Sportv está disponível somente na TV paga. Entre em contato com o seu operador para obter o canal na programação e acompanhar as finais do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Leia também:

Datas e onde vai ser o Mundial de Vôlei de Praia feminino 2023