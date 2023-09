Datas e onde vai ser o mundial de vôlei de praia feminino 2023

Ana Patrícia e Duda são as atuais campeãs do torneio da modalidade - Foto:Reprodução/Volleyball World

As cidades de Tlaxcala, Huamnatla e Apizaco, no México, receberão o Mundial de Vôlei de Praia de 2023 feminino a partir de 6 de outubro, com 48 duplas. Além do título e da premiação em dinheiro, as campeãs também faturam a vaga para as Olimpíadas de Paris do ano que vem, portanto saiba como funciona e quem são as brasileiras.

Quando vai ser o Mundial de Vôlei Feminino 2023?

O Mundial de Vôlei de Praia começa em 06 de outubro, sexta-feira, e vai até o dia 15 do mesmo mês entre as cidades de Tlaxcala, Huamantla e Apizaco, no México. Pela primeira vez em duas décadas, o Mundial de Vôlei de Praia está de volta à América Latina, com 216 partidas no total, metade entre o feminino e masculino.

São 48 equipes de cada gênero divididas em 12 grupos, onde as duplas se enfrentarão em busca da classificação. As duas melhores equipes de cada grupo e as quatro melhores que ficarem em terceiro passam para as oitavas de final, seguindo para as quartas de final, semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final.

Os oito melhores terceiros colocados vão jogar uma rodada de perdedores de quatro partidas para preencher as últimas quatro vagas nas rodadas eliminatórias, começando com as oitavas de final. A partir daí, o torneio segue no formato eliminatório, onde quem perder o jogo está fora.

Fase de grupos - 06 a 09 de outubro

'Lucky Loser' entre os terceiros colocados - 10 de outubro

Segunda fase - 11 de outubro

Oitavas de final - 12 de outubro

Quartas de final - 13 de outubro

Semifinal - 14 de outubro

Terceiro lugar e final - 15 de outubro

Quem são as brasileiras no Mundial?

Além de Ana Patrícia e Duda, atuais campeãs, também vão disputar o Mundial de Vôlei de Praia outras três duplas femininas: Andressa ao lado de Vitória, Ágatha com Rebecca, Carol e Bárbara e Tainá com Victória. Elas foram divididas em grupos, onde não vão se enfrentar nesta primeira fase.

Ana Patrícia e Duda buscam o bicampeonato na areia enquanto ocupam a primeira posição do ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Já Bárbara Seixas, campeã brasileira de 2015, fará par com Carol Salgado, a vencedora de 2017, estão no grupo F da competição. Pelo grupo C, a companheira de Bárbara no título brasileiro, Ágatha, fará dupla com Rebecca Cavalcanti.

A dupla Tainá e Victoria, em 2022, faturou o título do Circuito Sul-Americano do vôlei de praia, e agora estão prontas para do Mundial. Vitória, que faz dupla com Andressa, conquistou o título mundial sub-21 em 2019. Já Andressa, em 2018, subiu ao pódio do Brasileiro ao lado de Juliana.

Qual é a premiação do Mundial?

A dupla campeã do Mundial de vôlei de Praia feminino e masculino ganhará, cada um, US$ 60 mil (o mesmo que R$ 296 mil na cotação de setembro) em dinheiro, além da medalha de ouro e da taça que representa o título mundial.

Além da premiação, a dupla também ganha a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 para o seu país, algo que vale muito mais do que dinheiro para os atletas. O título também garante uma melhor colocação da dupla no ranking da FIVB, extremamente acirrado.

No total, a federação vai disponibilizar 500 mil dólares para o pagamento das premiações entre as fases.

Campeão - US$ 60 mil

Vice-campeão - US$ 45 mil

Terceiro lugar - US$ 35 mil

Quarto lugar - US$ 28 mil

Duplas de quinto ao oitavo lugar - US$ 18 mil cada

Duplas do 9º ao 16º lugar - US$ 11 mil

Duplas do 17º ao 32º lugar - US$ 7 mil

Duplas do 33º ao 36º lugar - US$ 4,8 mil

Duplas do 37º ao 48º lugar - US$ 3,4 mil

Onde assistir o Mundial de vôlei de praia em 2023?

O Sportv é o responsável pelos direitos de transmissão do Mundial de Vôlei de Praia, canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. A Globo não deve exibir o campeonato na TV aberta.

O Mundial de Vôlei de Praia estará disponível entre os canais do Sportv na TV paga, enquanto assinantes poderão curtir a retransmissão no Globoplay, plataforma de streaming, em tempo real e com imagens.

O aplicativo da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, também exibirá todos os jogos do Mundial. Conheça os pacotes e valores no site oficial da plataforma.

