Data da semifinal do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

Com o fim da etapa classificatória, a Liga das Nações de vôlei masculino dá início na segunda fase do torneio com as quartas de final e depois com a semifinal. O Brasil continua na disputa e já tem jogo marcado, então confira a programação atualizada.

Quando será a semifinal do vôlei masculino?

As quartas de final serão disputadas entre 8 seleções de 19 a 20 de julho. Depois, as quatro melhores equipes vão disputar a semifinal da Liga das Nações no sábado, 22 de julho, em Gdansk, na Polônia. Com o chaveamento definido, cada equipe já sabe quem pode enfrentar na penúltima rodada.

Nesse primeiro momento, Brasil joga contra a Polônia e, se ganhar, vai disputar a semifinal contra o Japão ou Eslovênia. Daí, chega na final pela segunda vez desde 2018, a primeira edição da Liga das Nações de vôlei masculino.

Confira a programação da competição até a final.

QUARTAS DE FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos x França

Quarta-feira, 19/07 às 12h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Itália x Argentina

Quarta-feira, 19/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Japão x Eslovênia

Quinta-feira, 20/07 às 12h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

SEMIFINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

Japão ou Eslovênia x Brasil ou Polônia

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

FINAL DO VÔLEI MASCULINO

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Saiba qual é a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023?

Como funciona a etapa classificatória da Liga das Nações

A Liga das Nações foi criada em 2018 pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, com o ideal de reunir as principais seleções de todos os continentes e substituir a Liga Mundial de vôlei masculino. A Rússia é a maior vencedora, enquanto o Brasil tem apenas um ouro e a França também.

A competição de vôlei masculino é dividida em duas etapas. A primeira tem 16 equipes disputando doze jogos em três semanas de confrontos, sendo quatro jogos por dia. Cada vitória garante pontos para o elenco que consegue uma melhor colocação na tabela

Os sete melhores - incluindo o anfitrião, no caso a Polônia - vão para a segunda fase. Daí, oito times de elite no vôlei masculino jogam as quartas de final, depois a semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final em julho.

Leia também:

Turquia conquista ouro no vôlei feminino da Liga das Nações 2023