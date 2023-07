Turquia conquista ouro no vôlei feminino da Liga das Nações 2023

A Turquia é a campeã da Liga das Nações 2023 de vôlei feminino. As turcas fizeram história no confronto decisivo de domingo, 16 de julho, contra a China, depois de surpreenderem com o desempenho ao longo do torneio. Veja como foi a vitória em Arlington, no Texas.

Final do vôlei feminino de Turquia contra a China

O jogo da final do vôlei feminino da Liga das Nações 2023 entre a Turquia e China terminou em 3 a 1 para as turcas. Essa é a primeira medalha de ouro da seleção.

O primeiro set foi da Turquia com 25 x 22. Já no segundo set, as chinesas reagiram fizeram seu primeiro set. Mas o dia era mesmo das turcas, que completaram os dois últimos sets e ganharam a Liga das Nações.

As turcas têm as medalhas de prata e bronze conquistadas na VNL em 2018 e 2021, respetivamente, como os resultados mais relevantes a nível internacional até então, bem como um par de medalhas de prata conquistadas no Campeonato da Europa em 2003 e 2019. Com a vitória, elas também se tornaram a terceira seleção diferente a vencer a VNL pelo lado feminino, juntando-se aos EUA (2018, 2019 e 2021) e à Itália (2022).

A China era uma das favoritas ao ouro, inclusive eliminou o Brasil nas quartas de final - o que não acontecia há anos. Assim, a potência asiática se classificou como a melhor equipe da Fase Preliminar.

Ao todo, foram 12 partidas até o almejado ouro. A Polônia também fez história e conquistou o bronze, tirando os EUA do pódio.

Qual é a premiação da Liga das Nações de vôlei feminino?

O campeão da Liga das Nações de vôlei feminino embolsa R$ 4,7 milhões (US$ 1 milhão), premiação entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O segundo colocado fica com US$ 500 mil (o mesmo que R$ 2,3 milhões). A entidade destina valores diferentes do primeiro ao oitavo colocado na segunda fase da Liga das Nações, ou seja, do campeão até os eliminados das quartas de final.

A FIVB destina o valor total de US $ 7,5 milhões (R$ 35 milhões na cotação de julho) para a premiação da Liga das Nações de vôlei feminino, na fase preliminar e segunda fase. Desde 2018, esse valor é o mesmo para ambos os gêneros.

Quem são as campeãs da Liga das Nações?

Até 2023, as seleções dos Estados Unidos e Itália eram as únicas campeãs da Liga das Nações de vôlei feminino. A competição foi criada em 2018 pela FIVB com o intuito de substituiu o Grand Prix, unificando o sistema e dando chances para outras seleções disputarem o torneio.

Confira a lista completa de medalhas.

2018 Liga da Nações

EUA - ouro

Turquia - prata

China - bronze

2019 Liga da Nações

EUA - ouro

Brasil - prata

China - bronze

2021 Liga da Nações

EUA - ouro

Brasil - prata

Turquia - bronze

2022 Liga da Nações

Itália - ouro

Brasil - prata

Sérvia - bronze

2023 Liga da Nações

Turquia - ouro

China - prata

Polônia - bronze

