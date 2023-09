Etapa será disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 08 de outubro

Datas e ingressos do Pré-olímpico de vôlei masculino no Rio de Janeiro 2023

O grupo do Brasil no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino vai jogar sete rodadas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 08 de outubro em busca das seis vaga para os Jogos Olímpicos. Os ingressos começam a ser vendidos para o público na próxima sexta-feira, 08/09, em diferentes valores.

Como comprar o ingresso do Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Os ingressos do Pré-Olímpico de vôlei masculino no Rio de Janeiro estão à venda para clientes do Banco do Brasil, com descontos de 50%, no Eventim. A venda geral será aberta na sexta-feira, 8 de setembro, a partir das 12h (de Brasília) no Eventim e também na bilheteria Norte, no Estádio Nilton Santos.

Para comprar o ingresso visite o site www.eventim.com.br, faça o seu cadastro de forma gratuita com todas as informações, retorne ao menu principal e clique no ícone do Pré-Olímpico, em preto e dourado. Depois, vá até o calendário que aparece na tela e escolha a data que quer comprar.

Siga com o passo a passo do site e confirme a sua compra. No dia do evento, apresente o ingresso e o documento com foto para entrar no Maracanãzinho e assistir os jogos. Cada ingresso dá direito a assistir dois jogos no período da manhã e a tarde ou a noite.

Acompanhe a seguir os preços de cada dia no Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Sábado, 30 de setembro | Pré-olímpico de vôlei masculino

Brasil x Catar - 10h

Itália x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Irã x Alemanha - 17h

Cuba x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Domingo, 01 de outubro |

Brasil x República Tcheca - 10h

Cuba x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Itália x Catar - 17h

Irã x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Terça-feira, 03 de outubro | Pré-olímpico de vôlei masculino

Irã x Catar - 10h

Cuba x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Itália x Ucrânia - 17h

Brasil x Alemanha - 20h30

Arquibancadas - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência - R$ 500

Quarta-feira, 04 de outubro |

Irã x República Tcheca - 10h

Itália x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Cuba x Catar - 17h

Brasil x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 80

Premium - R$ 120

Experiência - R$ 500

Sexta-feira, 06 de outubro | Pré-olímpico de vôlei masculino

Brasil x Cuba - 10h

Itália x Irã - 13h30

Arquibancadas - R$ 70

Premium - R$ 100

Experiência - R$ 500

Ucrânia x Catar - 17h

Alemanha x República Tcheca - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Sábado, 07 de outubro |

Brasil x Irã - 10h

Itália x Cuba - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Ucrânia x República Tcheca - 17h

Alemanha x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Domingo, 08 de outubro | Pré-olímpico de vôlei masculino

Brasil x Itália - 10h

Irã x Cuba - 13h30

Arquibancadas - R$ 100

Premium - R$ 150

Experiência - R$ 600

Ucrânia x Alemanha - 17h

República Tcheca x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei?

O Campeonato Pré-Olímpico de vôlei masculino é o qualificatório que define os classificados para as Olimpíadas de Paris, na França. São 24 seleções divididas em três grupos de oito (A, B e C) onde se enfrentam em turno único, ou seja, o Brasil joga contra uma vez contra os outros seis adversários.

O Pré-Olímpico segue o sistema de pontos corridos, onde cada vitória dá três ou dois pontos. Por isso, cada triunfo entre as sete rodadas é importante para as seleções buscarem a classificação para a próxima etapa. Os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris.

Em caso de empate de 2 a 2 na partida, o quinto e último set é o tie-break, onde o time que marcar 15 pontos primeiros é o ganhador no duelo do vôlei masculino.

Do que o Brasil precisa para se classificar para as Olimpíadas?

Para se classificar para as Olimpíadas de Paris, com início em julho de 2026, o Brasil terá que vencer todos os seus sete jogos no Pré-Olímpico no Rio de Janeiro. No grupo A, além do Brasil, estão o Catar, Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha e República Tcheca.

Os dois melhores do grupo, com oito seleções, avançam direto para as Olimpíadas de Paris. Por isso, a Seleção Brasileira terá que vencer o máximo de jogos possíveis para somar pontos e, aí, carimbar o passaporte para o maior evento esportivo do planeta.

A vitória por 3:1 ou 3:0 dá três pontos para o elenco, enquanto 3:2 entrega dois pontos para o vencedor e um ponto para o perdedor, já que ambas as seleções disputaram set por set na competição.

