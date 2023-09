Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra o Catar no Pré-Olímpico

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino é contra o Catar no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira de vôlei masculino busca a redenção após a eliminação nas quartas de final da Liga das Nações e a primeira derrota em uma final do Sul-Americano. Em setembro, o elenco vai disputar o Pré-Olímpico no Rio de Janeiro, por uma vaga nas Olimpíadas de Paris, por isso saiba quando vai ser próximo jogo do Brasil e quem é o adversário.

Confira os adversários do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Quando é a estreia do Brasil vôlei masculino no Pré-Olímpico?

O próximo jogo do Brasil de vôlei masculino está marcado para sábado, 30 de setembro, contra o Catar pela primeira rodada do Pré-Olímpico, qualificatória que dá vagas para os Jogos Olímpicos de Paris. O duelo vai ser no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília).

A Seleção Brasileira está no grupo A, onde além do Catar também vai jogar contra Itália, República Tcheca, Irã, Cuba, Ucrânia e Alemanha em sete rodadas por turno único, onde as vitórias dão pontos para o elenco garantir uma melhor colocação na tabela.

Os dois primeiros de cada grupo (são três, A, B e C) avançam direto para as Olimpíadas de Paris. As outras cinco vagas serão distribuídas através do ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Brasil x Catar

Data: sábado, 30 de setembro de 2023

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Pré-lista de inscritos para o Pré-Olímpico do Brasil

A lista de inscritos do treinador Renan Dal Zotto tem 25 nomes, mas apenas 14 vão jogar o Pré-Olímpico de vôlei masculino em setembro. Segundo o Portal Vôlei Brasil, os atletas que ficarem de fora do qualificatório vão representar a Seleção nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile.

Os veteranos Bruninho, Lucarelli, Cachopa, Lucão, Thales, Maique, Leal e Alan devem ser confirmados na lista principal.

Levantadores: Bruninho, Fernando Cachopa, Matheus Brasília e Thiaguinho

Opostos: Alan Souza, Felipe Roque, Darlan, Abouba e Welington Oppenkoski

Ponteiros: Leal, Lucarelli, Honorato, Adriano Xavier, Lukas Bergmann, Maicon França e Arthur Bento

Centrais: Lucão, Judson, Flávio, Otávio, Thiery e Geovane

Líberos: Thales, Maique e Alexandre

Quantas seleções se classificam para as Olimpíadas?

São doze seleções nas Olimpíadas. Com exceção da França, que tem vaga em todas as modalidades por ser o país anfitrião, as equipes de vôlei masculino e feminino brigam por seis vagas no Pré-Olímpico, disputado em setembro de 2023, meses antes da estreia m Paris.

São 24 seleções divididas em três grupos de oito, em cidades diferentes, onde se enfrentam em sete rodadas por turno único sob o sistema de pontos corridos. Os dois melhores de cada grupo - aqueles que somam mais pontos e vitórias - vão direto para as Olimpíadas. São seis vagas disponíveis para cada gênero.

As outras cinco vagas serão distribuídas através do ranking da FIVB, dando oportunidade para as equipes menores.

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Sportv, canal disponível em operadoras de televisão por assinatura, confirmou a transmissão do Pré-Olímpico de vôlei masculino e feminino em setembro para todo o país. Quem é assinante Globoplay também pode acompanhar a retransmissão na plataforma pelo computador ou aplicativo do celular.

Os direitos de transmissão pertencem à Globo, mas a emissora não confirmou se os jogos também serão exibidos na TV aberta.

Outra opção para acompanhar é a FIVB TV, plataforma oficial da Federação Internacional de Voleibol, disponível para assinatura no site por R$ 4,99 o Premium por mês.

Leia também:

Pré-Olímpico de vôlei feminino 2023: onde vai ser e datas dos jogos