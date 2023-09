Pré-Olímpico de vôlei feminino 2023: onde vai ser e datas dos jogos

Seleções disputarão as seis vagas disponíveis para as Olimpíadas de Paris de 2024

Vinte e quatro seleções disputarão o Pré-Olímpico de vôlei feminino, entre 16 a 24 de setembro, em busca da tão sonhada vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, na França. Com o Brasil na luta, saiba onde vai ser o torneio, como assistir e como funciona.

Onde vai ser o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

Três países vão receber o Pré-Olímpico de vôlei feminino este ano: a China, o Japão e a Polônia. Sob o sistema de pontos corridos, as 24 seleções foram divididas em três grupos de oito onde se enfrentarão por sete rodadas em turno único.

A vitória por 3:1 ou 3:0 garante três pontos, enquanto o triunfo por 3:2 dá dois pontos ao vencedor e um para o perdedor da partida. Ao fim das rodadas, os dois melhores de cada grupo se classificam para as Olimpíadas de Paris de 2024, na França.

A competição começa em 16 de setembro e vai até o dia 24 do mesmo mês.

Grupo A em Ningbo, na China:

China, Sérvia, República Dominicana, Holanda, Canadá, República Tcheca, Ucrânia e México estão no grupo A com sede na cidade de Ningbo, na China.

Grupo B em Tóquio, no Japão:

Brasil, Japão, Bélgica, Bulgária, Turquia, Porto Rico, Peru e Argentina disputarão sete rodadas no grupo B, com sede em Tóquio, no Japão.

No Brasil, os jogo serão transmitidos na madrugada e pela manhã.

Grupo C em Lódz, na Polônia:

Itália, Estados Unidos, Polônia, Alemanha, Tailândia, Colômbia, Coreia do Sul e Eslovênia jogam no grupo C, na cidade de Lódz, na Polônia, por sete rodadas.

Quantas seleções jogam as Olimpíadas de Paris?

O vôlei feminino e masculino nas Olimpíadas de Paris, na França, terão 12 seleções confrontando-se em quadra pelas medalhas de ouro, prata e bronze no mês de julho. A França é a única que já tem vaga garantida em todas as modalidades por ser o país-sede.

Seis vagas serão distribuídas para no Pré-Olímpico, para os dois melhores de cada um dos três grupos. Os elencos que não conseguirem as cinco vagas se classificam através de suas posições no ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. É por isso que cada ponto em torneios como Liga das Nações, Europeu e Sul-Americano são considerados extremamente importantes para a rota até Paris.

São três grupos de masculino e feminino no Pré-Olímpicos, onde seis em cada lado se classificam para os Jogos Olímpicos.

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei em 2023?

O canal Sportv confirmou a transmissão do Pré-Olímpico de vôlei feminino e masculino, qualificatório para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Nenhuma outra emissora do Brasil tem os direitos de imagem do torneio, o que significa que só quem tem a TV paga em casa pode assistir.

Como o Sportv pertence ao Grupo Globo, existe a possibilidade da emissora exibir também os confrontos na TV aberta. O calendário de transmissões será confirmado dias antes do início do Pré-Olímpico.

Quem é assinante Globoplay e tem a opção dos canais ao vivo pode assistir a programação ao vivo na plataforma, tanto no computador como no aplicativo em dispositivos móveis.

