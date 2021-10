Entenda o que levou a demissão de Maurício Souza do vôlei

É oficial, Maurício de Souza não é mais jogador de vôlei do Minas Tênis Clube. Por pressão de patrocinadores e torcedores nas redes sociais, o atleta foi demitido nesta quarta-feira (27/10) por grande repercussão de suas postagens com teor homofóbico. Personalidades e atletas repudiaram as falas de Maurício.

Maurício Souza do vôlei é demitido do Minas

Depois de muita pressão por parte de patrociandores, torcedores e até mesmo atletas do vôlei, o Minas Tênis Clube decidiu rescindir o contrato com Maurício Souza. O jogador estava afastado desde terça-feira, depois que o Conselho do clube optou por aplicar uma multa em Maurício e exigir uma retratação pública em seu perfil no Instagram.

Na manhã de quarta, o atleta publicou mensagens de desculpas em seu perfil no Twitter mas que, diferente da rede social de fotografias, tem apenas mil seguidores. Porém, a desculpa não agradou a torcida, que voltou a reclamar do fraco posicionamento do central nos comentários do Minas.

Pela tarde, Maurício postou no Instagram um vídeo onde pede desculpas e afirma que não é homofóbico, enquanto na legenda deixa claro que esta é sua opinião.

“Hoje estou pedindo desculpas por minha opinião ter ofendido alguém!Ter opinião e defender o que se acredita não é ser homofóbico nem preconceituoso! Desculpa mais uma vez”.

Post de Maurício Souza do vôlei no Twitter

Tudo começou quando Maurício Souza postou no Instagram em 12 de outubro, rede em acumula 335 mil seguidores, uma foto em que mostra o novo Super-Homem da DC, fiho de Clark Kent, como bissexual nos próximos quadrinhos.

Com a repercussão, o clube se posicionou dizendo que respeitava a liberdade de expressão de cada jogador, mas que declarações homofóbicas não seriam toleradas. O episódio chegou a contar também com troca de farpas entre Maurício e Douglas Souza, defensor e ícone da comunidade LGBTQIA+.

“Engraçado que eu não “virei heterossexual “ vendo os super-heróis homens beijando mulheres….. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito mas eu tenho uma novidade pra sua heterossexualidade frágil kkkkkkkk Vai ter beijo sim. Obrigado DC por pensar em representar todos nós e não só uma parte” – diz Douglas em post.

Mesmo com avisos e a pressão em cima do Minas, o central continou com declarações e postagens polêmicas no Instagram. Na última terça-feira, o presidente Ricardo Vieira Santiago optou pelo afastamento de Maurício, assim como uma multa e a retrtação imediata. As coisas não melhoraram, o jogador manteve a sua postura e acabou sendo demitido.

Atletas e famosos se posicionam contra jogador

Com o afastamento do jogador do Minas e a pressão da FIAT, patrocinadora oficial do clube, atletas do vôlei e até mesmo jornalistas repercutiram o fato com total indignação e opiniões contrárias as falas de Maurício.

Douglas Souza, jogador da Seleção Brasileira de Vôlei e do Vibo Valentia, da Itália, agradeceu a Fiat no Twitter e relembrou como casos de homofobia no esporte geralmente ‘não dão em nada’.

” O famoso não vai dar em nada né. Toda vez a mesma coisa, cansado disso de sempre ter falas criminosas e no máximo que rola é uma “multa” e uma retratação nas redes sociais. Até quando? Feliz pelas empresas se juntando contra e triste por atletas tentar passar o pano nisso. Vergonhoso. Todos os dias, todas as horas um dos nossos morrem. E o que temos? Uma retratação….”.

Carol Gattaz, jogadora do Minas, Seleção Brasileira e símbolo da luta LGBTQIA+ no esporte, também se posicionou em favor do afastamento do jogador e cobrou punições maiores em casos como este.

Sheilla Castro e Fabi Andrade, jogadores duas vezes medalhista olímpica com o Brasil, também usaram o perfil no Twitter mostrando toda a indignação sobre o caso envolvendo Maurício com postagens homofóbicas.

Maique, líbero do Minas e companheiro de equipe de Maurício, respondeu as postagens de Douglas Souzas e garantiu que o episódio terá, sim, maior repercussão e que fará de tudo por medidas drásticas.

O ex-jogador de futebol e atual comentarista da Rede Globo, Casagrande, também opinou sobre o assunto durante o programa Seleção SporTV nesta quarta-feira. O profissional também relembrou um episódio do passado envolvendo o atleta.

Confira o depoimento completo de Casagrande no vídeo a seguir.

