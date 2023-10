Duda e Ana Patrícia hoje: Horário final do Mundial de Vôlei de Praia

Atuais campeãs mundiais, a dupla Duda e Ana Patrícia joga a final feminina do Mundial de Vôlei de Praia neste domingo, 15 de outubro, contra as americanas Smiley Cheng e Hughes em busca do bicampeonato e também da vaga olímpica. O embate começa às 19h (de Brasília), em Tlaxcala, no México.

Confira a programação dos jogos de vôlei hoje no domingo

Transmissão da final do Mundial de Vôlei de Praia 2023

A final do Mundial de Vôlei de Praia com Duda e Ana Patrícia neste domingo, 15, será transmitida no Sportv 3, em operadoras de TV por assinatura, e no pay-per-view da federação VB TV ao vivo às 19h, horário de Brasília. Dá para assistir em qualquer lugar do país tanto na televisão como na internet.

E a expectativa da torcida brasileira é alta levando em consideração a campanha histórica para de Duda e Ana Patrícia para o Brasil. Para ter ideia, desde a fase de grupos até a semifinal, as brasileiras não perderam um set sequer na areia, invictas contra todas as adversárias.

Curiosamente, o "match" da dupla é recente: Ana Patrícia e Duda formaram dupla em março de 2022 para o Elite 16 do Circuito Mundial em Rosarito, no México. A partir de então, assumiram forças para conquistar o mundo em diferentes competições e circuitos.

Em 2023, a dupla venceu as oito etapas no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e conquistou o título nacional, em Maringá, Itapema, Saquarema, Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Salvador e Fortaleza, com a próxima prova marcada para 8 a 12 de novembro, em Manaus, a última do calendário.

O Brasil já ganhou o campeonato 6 vezes.

Tabela Duda e Ana Patrícia no Mundial de Vôlei de Praia

Confira o desempenho das brasileiras no torneio de 6 de outubro até hoje:

Fase de grupos:

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Rivas Zapata e Chris (21/05 e 21/17)

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Ahtiainen e Lahti (21/14 e 21/14)

Placette e Richard 0 x 2 Ana Patrícia e Duda (21/16 e 21/12)

Rodada 32:

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Paulikiene e Raupelyte (21/14 e 21/15)

Oitavas de final:

Xue e Xia 0 x 2 Ana Patrícia e Duda (25/23 e 21/18)

Quartas de final:

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Stam e Schoon (21/16 e 21/16)

Semifinal:

Ana Patrícia e Duda 2 x 0 Mariafe e Clancy (21/17 e 21/14)

Você também vai gostar de ler:

Confira a tabela e grupos dos Jogos Pan-Americanos de vôlei feminino 2023