Tabela e grupos dos Jogos Pan-Americanos de vôlei feminino 2023

Após a conquista da vaga olímpica para os Jogos de Paris, a Seleção Brasileira de vôlei feminino se prepara para disputar os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, de 21 a 26 de outubro. Antes de subir até o lugar mais alto do pódio, terá que passar por grandes adversários no meio do caminho.

VEJA: Superliga de vôlei masculino 2023/24 anuncia times

Grupos de vôlei feminino dos Jogos Pan-Americanos 2023?

O Brasil pertence ao grupo A nos Jogos Pan-Americanos de Santiago ao lado de Argentina, Cuba e Porto Rico. Já o grupo B tem Chile, Colômbia, República Dominicana e México, conforme divulgado pelo Portal Vôlei Brasil. As equipes de Estados Unidos e Canadá não participam porque desistiram da competição.

A fase de grupos do vôlei feminino no Pan começa em 21 de outubro, com quatro partidas na primeira rodada. A divisão de confrontos seguirá os horários das 10h30, 13h30, 17h30 e 20h30, horários de Brasília. O formato de disputa segue o sistema de pontos corridos, onde o objetivo é somar o máximo de pontos necessários.

Em 2019, em Lima, o Brasil não subiu ao pódio, mas em 2015, em Toronto, levou para casa a medalha de prata ao perder a final para os Estados Unidos. No total, o elenco brasileiro soma quatro medalhas de ouro, nove entre as três, atrás de Cuba com oito de ouro.

GRUPO A: Brasil, Argentina, Cuba e Porto Rico

GRUPO B: Chile, Colômbia, República Dominicana e México

Conheça mais sobre a jogadora de vôlei Rosamaria Montibeller

Tabela de jogos do vôlei feminino no Pan

Mantendo o tradicional sistema de disputas, o vôlei feminino entre as seleções da América é jogado em duas fases: a classificatória e a eliminatória. Na primeira, as equipes são divididas em dois grupos onde jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez.

Quando a terceira e última rodada chega ao fim, o primeiro de cada grupo avança direto para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro vão jogar as quartas de final. O vencedor avança para a semifinal, enquanto o quarto lugar e último com os perdedores disputarão o quinto lugar, sem qualquer medalha.

Com transmissão gratuita dos canais CazéTV e Time Brasil no Youtube, fique de olho e siga a tabela completa do vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, divulgada pelo site Olympics.

PRIMEIRA RODADA:

Brasil x Cuba

Sábado, 21/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Porto Rico x Argentina

Sábado, 21/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Colômbia x México

Sábado, 21/10 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x República Dominicana

Sábado, 21/10 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

SEGUNDA RODADA:

Porto Rico x Cuba

Domingo, 22/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Brasil x Argentina

Domingo, 22/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

República Dominicana x México

Domingo, 22/10 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x Colômbia

Domingo, 22/10 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

TERCEIRA RODADA:

Brasil x Porto Rico

Segunda-feira, 23/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Argentina x Cuba

Segunda-feira, 23/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

República Dominicana x Colômbia

Segunda-feira, 23/10 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Chile x México

Segunda-feira, 23/10 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

QUARTAS DE FINAL:

2º lugar do grupo B x 3º lugar do grupo A

Terça-feira, 24/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

2º lugar do grupo A x 3º lugar do grupo B

Terça-feira, 24/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

DISPUTA DO QUINTO LUGAR:

4º lugar do grupo B x perdedor quartas 1 ou 2

Quarta-feira, 25/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

4º lugar do grupo A x perdedor quartas 1 ou 2

Quarta-feira, 25/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

SEMIFINAL:

Vencedor quartas 1 ou 2 x 1º do grupo B

Quarta-feira, 25/10 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Vencedor quartas 1 ou 2 x 1º do grupo A

Quarta-feira, 25/10 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

FINAIS:

Disputa do sétimo lugar

Quinta-feira, 26/10 às 10h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Disputa do quinto lugar

Quinta-feira, 26/10 às 13h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Disputa do terceiro lugar

Quinta-feira, 26/10 às 17h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Final pela medalha de ouro

Quinta-feira, 26/10 às 20h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Quem são as jogadoras do Brasil no Pan?

Sob o comando de Paulo Coco, atual treinador do Praia Clube de Uberlândia e auxiliar técnico ao lado de José Roberto Guimarães na Seleção, o Brasil entrará em quadra para buscar a sua quinta medalha de ouro. O elenco já está em Saquarema, no Rio de Janeiro, para treinar antes da viagem ao Chile.

Paulo Coco, de 50 anos, tem passagens por Palmeiras, Osasco e São Caetano. Na temporada passada, foi o grande responsável pelo título do Praia na Superliga de vôlei feminino, além de conquistas no Sul-Americano de clubes em 2021, além de ser o vice do Campeonato Mineiro.

Paulo terá a sua disposição atletas de alto nível, como as opostas Edinara (Sesi Vôlei Bauru), Sabrina (Flamengo) e Tainara (Praia Clube); as levantadoras Carol Leite (Barueri) e Naiane (Praia Clube); as centrais Jussara (Maringá), Larissa Besen (Barueri), Lorena (Praia Clube) e Luzia (Barueri); as ponteiras Aline Segato (Barueri), Helena Wenk (Flamengo), Maiara Basso (Sesi Vôlei Bauru) e Talia (Barueri); e as líberos Laís (Flamengo) e Lelê (Fluminense)

Kisy e Júlia Kudiess não foram liberadas pelo Minas, enquanto Kenya e Maira acabaram permecendo nos treinamentos com o Osasco a pedidos do clube paulista.

Saiba quando vai ser a final do Mineiro de vôlei masculino