Quais são os jogos de vôlei hoje? Programação de domingo - 15/10

É domingo mas a programação de vôlei não para. Hoje, 15 de outubro de 2023, o Mundial de Vôlei de Praia traz as disputas pelo bronze e pelo ouro com a rivalidade Brasil versus Estados Unidos, enquanto a semifinal entre Sesi e Suzano no Paulista masculino mostrará quem vai para a final da temporada.

Agenda de domingo com jogos de vôlei

Hoje não tem jogo de vôlei masculino ou feminino da Seleção Brasileira em quadra, mas a nação será representada por Duda e Ana Patrícia na final do Mundial de Vôlei de Praia em Tlaxcala, no México. Atuais campeãs mundiais, a dupla vai enfrentar as americanas Hughes e Cheng em busca do ouro neste domingo.

No masculino, os tchecos Perusic e Schweiner vão jogar contra os suecos Ahman e Hellvig pelo ouro. Quem vencer também garante vaga nas Olimpíadas de Paris.

Enquanto isso no Brasil, o Campeonato Mineiro masculino traz dois embates para encerrar a última rodada da fase classificatória, definindo assim os confrontos das semifinais. Já o Paulista mostra o terceiro jogo da semifinal entre Sesi SP e Suzano.

A seguir está a programação de jogos de vôlei.

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia - terceiro lugar e final

Crabb Tr. e Brunner x Losiak e Bryl

Horário: 15h

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Mariafe e Clancy x Nuss e Kloth

Horário: 16h15

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Perusic e Schweiner x Ahman e Hellvig (final)

Horário: 17h30

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Duda e Ana Patrícia x Hughes e Cheng (final)

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

Jogos do Campeonato Mineiro masculino - fase classificatória

Montes Claros/Améica x Araguari

Horário: 17h

Onde assistir: sem transmissão

Monte Carmelo x JF Võlei

Horário: 18h

Onde assistir: Youtube

Jogos do Campeonato Paulista masculino - semifinal

Suzano x Sesi SP

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv 2

Jogos do Campeonato Italiano de vôlei feminino:

Volley Bergamo x Megabox Valleflogia

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Busto Arsizio x Savino del Bene

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Acqua e Sapone Roma x Chieri Torino

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Gorgonzola Novara x Casalmaggiore

Horário: 12h

Onde assistir: VB TV

Bisonte e Pinerolo

Horário: 14h30

Onde assistir: VB TV

Jogos do Big Ten volei feminino:

Northwestern x Minnesota

Horário: 16h

Onde assistir: VB TV

Veja a tabela completa do Brasil nos jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino 2023

E quando tem jogo do Brasil?

Anote na sua agenda porque o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino vai ser em 21 de outubro, durante a primeira rodada dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, contra Cuba. A equipe busca a sua quinta medalha de ouro sob o comando do treinador Paulo Coco.

O masculino, por outro lado, entra em cena a partir de 30 de outubro, contra a Colômbia, pela primeira rodada dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O país é o segundo maior campeão, com quatro triunfos, atrás dos cubanos na extensa lista com as medalhas.

Em ambos os gêneros, as seleções do Brasil vão ter apenas jovens, já que os principais jogadores como Lucarelli, Lucão, Bruninho, Thaisa e Gabi classificaram o país para as Olimpíadas de Paris através do Pré-Olímpico, disputado em setembro e outubro. Por isso, vai ser possível assistir as grandes promessas do momento em quadra como Darlan, que brilhou no qualificatório.

O Pan será transmitido com exclusividade nos canais Time Brasil e CazéTV no Youtube de maneira gratuita, além do streaming Canal Olímpico do Brasil.

Próximo jogo do Brasil feminino - 21/10 contra Cuba, às 10h30

- 21/10 contra Cuba, às 10h30 Próximo jogo do Brasil masculino - 30/10 contra Colômbia, às 10h30

Leia também:

Confira a tabela e grupos dos Jogos Pan-Americanos de vôlei feminino 2023