Pan: horário de Duda e Ana Patrícia na final vôlei praia

Duda e Ana Patrícia disputarão a final do vôlei de praia no Pan - Foto: Reprodução/Gaspar Nóbrega/COB

A dupla número um do mundo, Duda e Ana Patrícia, irá representar o Brasil na final do Vôlei de Praia feminino no Pan-Americano de Santiago nesta sexta-feira, 27 de outubro. As brasileiras vão enfrentar as canadenses Melissa Paredes e Wilkerson às 18h (de Brasília), com a medalha de ouro em jogo. Se ganhar, a seleção brasileira pode quebrar um jejum de 12 anos.

Jogo da Duda e Ana Patrícia na final do vôlei de praia?

A final do vôlei de praia entre Duda e Ana Patrícia x Melissa Paredes e Wilkerson será transmitida de graça no site Canal Olímpico do Brasil e nos canais Time Brasil e CazéTV no Youtube às 18h, horário de Brasília. Nenhuma emissora da televisão vai exibir a final nesta sexta.

Após canais de televisão aberta recusarem propostas pelos direitos do Pan, o serviço de streaming do Comitê Olímpico Brasileiro adquiriu a exclusividade de transmissão do evento. Pela primeira vez na história, o torneio continental é exibido através de plataformas digitais e de graça.

É possível assistir no computador ou aplicativo do celular, tablet e smartv ao vivo.

Horário: 18h de Brasília

Local: Centro de Vóleibol Playa, em Penalolen, no Chile

Onde assistir: Time Brasil e CazéTV no Youtube

Quantas medalhas o Brasil tem no vôlei de Praia no Pan?

Até 2023, o Brasil de vôlei de praia possui seis medalhas em Pan-Americano, sendo três de ouro e três bronze.

Brasil: 6 medalhas

Ouro: Adriana Behar e Shelda Bedê (1999); Juliana Silva e Larissa França (2007 e 2011)

Bronze: Ana Richa e Larissa França (2003); Carolina Horta e Liliane Maestrini (2015 e 2019)

Cuba: 3 medalhas

Ouro: Dalixia Fernández; Tamara Larrea (2003)

Prata: Dalixia Fernández; Tamara Larrea (2007) e Lienma Flores e Leila Martínez (2015)

Argentina: 2 medalhas

Ouro: Ana Gallay; Georgina Klug (2015)

Prata: Ana Gallay; Georgina Klug (2019)

Estados Unidos: 2 medalhas

Ouro: Jace Pardon; Karissa Cork (2019)

Prata: Jenny Pavley; Marsha Miller (1999)

México: 4 medalhas

Prata: Mayra Garcia e Hilda Gaxiola (2003); Bibiana Candelas e Mayra Garcia (2011)

Bronze: Laura Almaral e Mayra Huerta (1999); Bibiana Candelas e Mayra Garcia (2007)

Porto Rico: 1 medalha

Bronze: Yarleen Santiago e Yamileska Yantín (2011)

