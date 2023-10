Final do Brasil de vôlei hoje: jogos de vôlei neste domingo - 08/10

Lucarelli e Honorato são destaques do Brasil no Pré-Olímpico - Foto: Reprodução/Volleyball World

Hoje é o último dia do Pré-Olímpico de vôlei masculino. Valendo a vaga olímpica, o Brasil vai enfrentar a Itália pela última rodada do seu grupo no Maracanãzinho neste domingo, 8 de outubro. Enquanto isso, o Campeonato Mineiro masculino continua na programação com a fase classificatória.

Jogos de vôlei neste domingo

Para fechar o fim de semana com estilo, a sétima e última rodada do Pré-Olímpico será disputada entre os três grupos neste domingo, entre a madrugada em Tóquio e Xi'an, e a manhã, tarde e a noite no Rio de Janeiro, no Ginásio Maracanãzinho.

O jogo de hoje contra a Itália é muito importante para o Brasil porque vai determinar se o elenco vai ou não para as Olimpíadas de Paris. Com apenas um ponto de vantagem diante dos italianos, o elenco brasileiro só depende de si para carimbar o passaporte até a capital francesa.

Também na França, o Mundial de Vôlei de Praia traz duplas brasileiras na fase de grupos, enquanto o Campeonato Mineiro de vôlei masculino traz uma partida neste domingo.

A seguir, a programação completa.

Jogos do Pré-Olímpico masculino na 7ª rodada

01h - Turquia x Tunísia - VB TV

02h - Argentina x Holanda - VB TV

04h - Eslovênia x Sérvia - VB TV

05h - Canadá x México - VB TV

07h25 - Japão x Estados Unidos - VB TV

08h30 - China x Polônia - VB TV

10h - Brasil x Itália - Globo, Sportv 2 e VB TV

13h30 - Irã e Cuba - Sportv 2 e VB TV

17h - Ucrânia e Alemanha - Sportv 2 e VB TV

20h30 - República Tcheca e Catar - Sportv 2 e VB TV

Jogos do Campeonato Mineiro masculino

18h - JF Vôlei x Monte Carmelo - Youtube

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2023 - fase de grupos

00:00 - Xue e Xia x Álvarez M. e Moreno

Onde assistir: VB TV

00:00 - Cherif e Ahmed x Blanco e Garcia

Onde assistir: VB TV

00:00 - Partain e Benesh x Mol H. e Berntsen

Onde assistir: VB TV

12:00 - Gruszczynska e Wachowicz x Almanzar e Payano

Onde assistir: VB TV

12:00 - Ahman e Hellvig x Pedrosa e Campos

Onde assistir: VB TV

12:00 - Hodges e Schubert x Leon e Marcos

Onde assistir: VB TV

12:00 - Losiak e Bryl x Capogrosso N. e Capogrosso T.

Onde assistir: VB TV

13:00 - Placette e Richard x Rivas Zapata e Chris

Onde assistir: VB TV

13:00 - Hermannova e Stochlova x Yakki e Mahassine

Onde assistir: VB TV

13:00 - Ehlers e Wickler x Kantor e Zdybek

Onde assistir: VB TV

13:00 - Schalk e Bourne x Aravena e Droguett

Onde assistir: VB TV

14:00 - Ana Patrícia e Duda x Ahtiainen e Lahti

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

14:00 - Huberli e Brunner x Gallay e Pereyra

Onde assistir: VB TV

14:00 - Tina e Anastasija x Ariana e Karelys

Onde assistir: VB TV

14:00 - Pedro Solberg e Guto x Blanco e Garcia

Onde assistir: VB TV

15:00 - Stam e Schoon x Pavan e McBain

Onde assistir: VB TV

15:00 - Esmée e Zoé x Navas e Gonzalez

Onde assistir: VB TV

15:00 - Evandro e Arthu x Alayo e Diaz

Onde assistir: VB TV

15:00 - Mol A. e Sorum x Boermans e de Groot

Onde assistir: VB TV

17:30 - Tainá e Victoria x Alix e Howard

Onde assistir: VB TV

17:30 - Cherif e Ahmed x Likejiang e Wu Jiaxin

Onde assistir: VB TV

17:30 - Grimalt M. e Grimalt E. x Bassereau e Lyneel

Onde assistir: VB TV

18:30 - Mariafe e Clancy x Liliana e Paula

Onde assistir: VB TV

18:30 - Lupo e Rossi x Monjane e Ainadino Martinho

Onde assistir: VB TV

18:30 - Partain e Benesh x Krou e Gauthier-Rat

Onde assistir: VB TV

18:30 - Mol H. e Berntsen x Peter e Hernan

Onde assistir: VB TV

19:30 - Nuss e Kloth x Paulikiene e Raupelyte

Onde assistir: VB TV

19:30 - Brouwer e Meeuwsen x Nicolaidis e Carracher

Onde assistir: VB TV

19:30 - Immers e van de Velde x T. Pithak e T. Poravid

Onde assistir: VB TV

19:30 - Ranghieri e Carambula x Horl e Horst

Onde assistir: VB TV

22:00 - Andressa e Vitoria x Akiko e Yurika

Onde assistir: Sportv 3 e VB TV

22:00 - Melissa e Brandie x Erika e Michelle

Onde assistir: VB TV

22:00 - Gottardi e Menegatti x Klinger D. e Klinger R.

Onde assistir: VB TV

22:00 - Scoles e Flint x Quesada e Williams

Onde assistir: VB TV

23:00 - Cottafava e Nicolai x McHugh e Burnett

Onde assistir: VB TV

23:00 - Herrera e Gavira x Barajas e Cruz

Onde assistir: VB TV

23:00 - Perusic e Schweiner x Galindo e Aguirre

Onde assistir: VB TV

23:00 - Sarabia e Virgen x Schachter e Dearing

Onde assistir: VB TV

Jogos do Campeonato Paulista sub 14 feminino

10h - Ypiranga x Santo André - sem transmissão

Jogos do Campeonato Metropolitano sub 14 masculino

10h30 - São Caetano x Taubaté - sem transmissão

Como está a classificação do grupo do Brasil?

Só falta uma partida para a Seleção Brasileira fecha a sua participação no Pré-Olímpico de vôlei masculino e, quem sabe, herdar a vaga olímpica para o maior evento esportivo do planeta. O time venceu o Catar, República Tcheca, Ucrânia, Cuba e Irã, mas perdeu para a Alemanha.

Com 100% de aproveitamento em seis vitórias, a Alemanha está basicamente classificada para a competição olímpica em primeiro lugar. A decisão fica para o segundo lugar, com disputa entre Brasil, Itália e Cuba.

Nos outros grupos, Polônia, Estados Unidos e Japão já se classificaram antecipadamente. Faltam decidir as outras três vagas entre as chaves.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO MASCULINO

1) Alemanha - 15 pontos (cinco vitórias)

2) Brasil - 13 pontos (cinco vitórias e uma derrota)

3) Itália - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4) Cuba - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

5) Ucrânia - 7 pontos (duas vitórias e três derrotas)

6) República Tcheca - 4 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) Irã - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

8) Catar - 0 pontos (cinco derrotas)

