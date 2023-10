Final do Pan: Brasil vôlei feminino vai enfrentar a República Dominicana

A Seleção Brasileira de vôlei feminino derrotou o México por 3 a 2 (25/17, 22/25, 27/25, 22/25 e 15/13) nesta quarta-feira, 25 de outubro, após uma disputada suada. Com a vitória, o Brasil está na final do Pan de Santiago e enfrentar a República Dominicana.

O primeiro set foi de vitória para as brasileiras graças a sequência de erros das mexicanas. Mas no segundo tempos as rivais se recuperaram e conseguiram empatar o jogo. No terceiro set, com ajuda do bloqueio afiado do Brasil, a seleção conseguiu sair na frente de novo. O quarto set começou com o Brasil na frente, mas logo as mexicanas viraram.

No sufoco, o Brasil conseguiu finalizar o quinto e último set. Destaque no jogo para Sabrina Machado, atleta do Flamengo.

Brasil vôlei feminino enfrenta a República Dominicana

A próxima disputa do vôlei feminino do Brasil será pela final do Pan já na quinta-feira, 26 de outubro. O jogo vai começar às 20h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo no CazéTV, com opção para assistir de forma online pelo computador, celular, tablete ou na TV.

Se ganhar, a seleção brasileira pode conquistar sua quinta medalha de ouro no Pan.

Final: Brasil x República Dominicana

Quinta-feira, 26/10 às 20h

Local: Arena Parque O'Higgins

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Confira como funciona e a programação vôlei feminino nas Olimpíadas 2024 em Paris

Tudo sobre o Pan

Os jogos Pan-Americanos são o maior evento esportivo internacional multidisciplinar com atletas de todas as Américas, a cada quatro anos e sempre ocorrem apenas um ano antes dos jogos olímpicos.

A ideia de realizar os Jogos Pan-Americanos surgiu pela primeira vez durante os Jogos Olímpicos de 1932, em Los Angeles, Estados Unidos. Representantes latino-americanos do Comitê Olímpico Internacional (COI) sugeriram que fosse criada uma competição entre todos os países da América.

Em 1951 seriam realizados os primeiros Jogos Pan-Americanos na cidade de Buenos Aires, Argentina. Na ocasião, foram disputadas 18 modalidades esportivas e participaram 21 países. Os Jogos Santiago 2023 são a décima nona edição.

Em 2023 participam 7 mil atletas pan-americanos de 41 países. São praticados 39 esportes.

Leia também:

Vôlei feminino do Brasil tem quantos títulos?