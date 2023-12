Flamengo de vôlei feminino enfrenta o Maringá hoje - 04/12

O Flamengo recebe o Maringá nesta segunda-feira, 04 de dezembro, em partida atrasada da primeira rodada da Superliga de vôlei feminino na fase classificatória. O embate acontece no Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Transmissão Flamengo x Maringá de vôlei feminino

A partida entre Flamengo e Maringá de vôlei feminino começa às 21h, horário de Brasília, e tem transmissão no Sportv 2, canal da TV paga, e na plataforma Canal Vôlei Brasil, pay-per-view oficial da Superliga. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o jogo de vôlei nesta segunda-feira.

Os direitos de transmissão da Superliga são divididos entre o Sportv e o Canal Vôlei Brasil, parceria entre a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e NSports. Os confrontos são separados na programação de acordo com as escolhas de cada veículo.

O jogo entre Flamengo e Maringá, de vôlei feminino, é válido pela primeira rodada da fase classificatória da Superliga.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e Canal Vôlei Brasil

Até quando vai a fase classificatória da Superliga?

A última rodada da fase classificatória da Superliga de vôlei feminino está marcada para 22 de março de 2024, com todas as equipes em quadra no mesmo dia e horário, assim como manda a tradição. Os jogos acontecerão às 21h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

A fase classificatória da Superliga reúne as 12 equipes em pontos corridos, ou seja, elas se enfrentam duas vezes cada de acordo com o turno e returno da programação. Cada vitória por 3x1 ou 3x0 dá ao time três pontos, enquanto o placar de 3x2 entrega dois ao vencedor e um ao perdedor.

Ao fim da competição, os oito melhores avançam para as quartas de final, a primeira rodada da fase eliminatória.

Para ficar por dentro da competição, acompanhe o calendário da Superliga.

Fase classificatória - 04 de novembro até 22 de março de 2024

Quartas de final - 29 de março, 02 e 05 de abril de 2024

Semifinal - 12, 16 e 19 de abril de 2024

Final - 28 de abril de 2024

Próximos jogos do Flamengo na Superliga

Até o fim deste ano, o Flamengo tem mais dois jogos a cumprir na fase classificatória da Superliga.

São Caetano x Flamengo (6ª rodada)

Data: quinta-feira, 07/12

Horário: 18h30 (de Brasília)

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Osasco x Flamengo (7ª rodada)

Data: sexta-feira, 22/12

Horário: 21h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2

