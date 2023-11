Fabiana não é mais jogadora do Osasco - Foto: Reprodução/Osasco/@tkssport - @carol__fotografia

Atleta estava no clube paulista desde 2021

Por que a Fabiana saiu do Osasco de vôlei feminino?

Bicampeã olímpica de vôlei feminino, a central Fabiana Claudino, 38 anos, anunciou na quarta0-feira, 22, sua saída do Osasco de vôlei feminino, após três anos no time. A atleta era uma das mais experientes em quadra e a mais velha do grupo, que atualmente disputa a Superliga. O clube se pronunciou sobre o desligamento.

Fabiana saiu do Osasco de vôlei feminino

A saída de Fabiana do Osasco de vôlei feminino pegou os torcedores de surpresa, mas a atleta usou suas redes sociais para explicar sua decisão, e descartou uma aposentadoria agora.

"Olá pessoal, vim aqui dividir com vocês que optei por não fazer mais parte do Osasco Voleibol clube. Um mix de sensações e sentimentos me invade. Às minhas companheiras, todo meu apoio e carinho. Aos meus fãs, muito obrigado pelo amor de sempre.

Isso não é um adeus, espero encontrá-los novamente nas quadras. Minha trajetória foi formada transformando cicatrizes em força, decepções em motivação e os obstáculos em oportunidades. Aprender a superar as adversidades tem sido a minha grande força.

Esse capítulo da minha história traz muito aprendizado sobre humanidade, ética e respeito. Estou bem, sigo determinada em continuar honrando minha carreira. O tempo é o senhor da razão. Nos falamos em breve. Obrigada e fiquem com Deus".

Também em nota nas redes sociais, o Osasco disse respeitar os motivos pessoais que levaram Fabiana a tomar a decisão, mas não detalhou o fim da parceria.

"O Osasco São Cristóvão Saúde informa o desligamento da atleta Fabiana Claudino para a sequência da temporada 2023-24. O clube atende ao pedido da atleta, respeitando os motivos pessoais que a levaram a essa decisão.

Expressamos nossa gratidão à Fabiana pela dedicação e profissionalismo durante o período em que vestiu a camisa osasquense.

Fabiana passou a integrar a “Família Osasco” e o clube se coloca à disposição para apoiar os projetos que futuramente surgirão na vida da atleta e reitera que as portas estarão sempre abertas".

Fabiana retornou ao vôlei em 2021 após uma longa pausa na carreira em 2020 para o nascimento do seu primeiro filho, Asaf. Em junho deste ano, após a conquista do título paulista, a central renovou o seu contrato com o Osasco para a terceira temporada.

A atleta tem um currículo extenso e até foi eleita a melhor bloqueadora das Olimpíadas de Londres, em 2012. Ela também jogou as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e passou por Sesi Bauru, de 2012 a 2016, Praia Clube de 2016 a 2019, e o Hisamitsu Springs até 2020.

A jogadora conquistou duas pratas e um bronze em Mundiais e a medalha de ouro e prata em Pan-Americanos.

