Flamengo enfrenta o Fluminense na final do Carioca - Foto: Reprodução/Thais Magalhães/CRF

Clássico vai indicar quem será o grande campeão do estadual de vôlei feminino

Flamengo x Fluminense vôlei feminino: onde assistir a final do Carioca - 06/11

Quem será o grande campeão do Campeonato Carioca de vôlei feminino, o Flamengo ou o Fluminense? As equipes disputarão o clássico nesta segunda-feira, 06 de novembro, no Tijuca Tênis Clube, às 21h (de Brasília). Atual campeão, o Flamengo busca o 19º título enquanto o Fluminense quer a 26ª medalha para quebrar o jejum de sete anos sem troféus.

Transmissão Flamengo x Fluminense de vôlei feminino hoje

O canal Sportv 2 transmite a final do Campeonato Carioca de vôlei feminino entre Flamengo e Fluminense hoje, às 21h, em todo o país. Os direitos da transmissão pertencem exclusivamente à emissora, portanto o Sportv é o único que pode exibir a decisão ao vivo nesta segunda-feira.

Quem é assinante Globoplay tem a opção de acompanhar a retransmissão na plataforma em tempo real, seja no navegador ou no aplicativo do celular, tablet ou smartv. Quem tem a TV paga em casa pode assistir de graça no aplicativo Canais Globo.

A final do Campeonato Carioca de vôlei feminino entre Flamengo e Fluminense, às 21h (de Brasília), indicará o campeão antes do início da Superliga, principal campeonato de clubes. Em caso de empate, o tie-break irá decidir o vencedor.

TV aberta: sem transmissão

TV paga: Sportv 2

Online: Globoplay

Campanha do Flamengo e Fluminense

Com 100% de aproveitamento, o Flamengo chega para disputar a final com o favoritismo ao seu lado. O elenco treinado por Bernardinho venceu os quatro confrontos da primeira fase contra Tijuca e Fluminense, assumindo a liderança do estadual.

O elenco estreou em 24 de outubro com vitória contra o Tijuca, no Ginásio Tijuca Tênis Clube, além de superar o Fluminense no clássico disputado em Laranjeiras.

FLAMENGO NO CAMPEONATO CARIOCA FEMININO:

Terça-feira, 24/10 - Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (19x25, 20x25 e 18x25)

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Sexta-feira, 27/10 - Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Tijuca (25x16, 25x11 e 25x21)

Ginásio da Gávea

Segunda-feira, 30/10 - Fluminense 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (23x25, 18x25 e 17x25)

Ginásio das Laranjeiras

Quinta-feira, 02/11 - Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Fluminense (25x22, 25x17 e 25x21)

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Segunda-feira, 06/11 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 21h

Ginásio Tijuca Tênis Clube

O Fluminense também faz uma boa campanha no Carioca. Estreou com triunfo nos três sets contra o Tijuca em 18 de outubro, em Laranjeiras, mas perdeu para o Flamengo entre os dois clássicos que disputou na primeira fase, tanto dentro como fora de casa.

Nesta segunda, o Tricolor terá a chance de dar a volta por cima e buscar o troféu, assim como fez o time de futebol masculino no fim de semana na final da Libertadores.

FLUMINENSE NO CAMPEONATO CARIOCA FEMININO:

Quarta-feira, 18/10 - Fluminense 3 x 0 Tijuca (25x12, 25x15 e 25x22)

Ginásio das Laranjeiras

Sexta-feira, 27/10 - Tijuca 0 x 3 Fluminense (14x25, 09x25 e 19x25)

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Segunda-feira, 06/11 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 21h

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Quem são as jogadoras no clássico?

Sob o comando do treinador Guilherme Schmitz, o Fluminense busca o seu 26º troféu estadual. O sexteto de jogadoras deverá ser o mesmo do último confronto, justamente contra o Rubro-Negro, no Carioca. A recém-contratada Camila Leite e a central Lara, machucada, não devem estar na escalação principal.

O Fluminense deve enfrentar o Flamengo com o sexteto Pri Heldes, Camila Paracatu, Pietra, Uzelac, Claire Felix e a líbero Lelê. Podem entrar no decorrer da partida Eliana, Vanessa Janke, Dani Seibt, Paula Mohr, Carol Donatiello, Ariane, Teté e Stephany.

Já o Flamengo, de Bernardinho, terá Bri King, Kimberlly, Michelle e Helena, Valquíria e a líbero Marcelle, enquanto Juciely, Juju, Sabrina e até a líbero Laís devem jogar os sets da final. Helena estava com o grupo do Brasil feminino no Pan-Americano, medalha de prata, mas já está de volta ao elenco carioca.

Bernardinho, 64 anos, está no comando do Flamengo desde 2020. Desde então, soma títulos estaduais mas nenhuma Superliga.

Escalação do Flamengo vôlei feminino: Bri King, Kimberlly, Michelle e Helena, Valquíria e a líbero Marcelle

Escalação do Fluminense vôlei feminino: Pri Heldes, Camila Paracatu, Pietra, Uzelac, Claire Felix e a líbero Lelê

Quem são os campeões do Campeonato Carioca?

O Fluminense é o maior campeão do Campeonato Carioca com folga. São 25 títulos conquistados ao longo da história do clube feminino, a maioria contra o seu maior rival, o Flamengo, que ocupa o segundo lugar na lista com 18 taças.

O último título do Fluminense no Estadual foi em 2016, quando derrotou o Sesc RJ, atual Flamengo. Em 2022, o Tricolor acabou superado no tie-break pelo Rubro-Negro e por isso perdeu a chance de quebrar o jejum de sete anos.

Equipes como o Botafogo, Vasco, ACF Campos, Macaé e Grêmio Tabajara também consagraram-se campeões, mas são clubes já extintos no cenário carioca do vôlei feminino. Flamengo e Fluminense são os protagonistas do campeonato, seguido pelo Tijuca.

Confira a lista completa dos campeões do estadual.

Fluminense:

25 títulos

Flamengo:

18 títulos

Botafogo:

8 títulos

ACF Campos:

2 títulos

AA Rio Forte:

2 títulos

Lufkin EC:

2 títulos

AA Supergasbras:

2 títulos

AABB Rio:

2 títulos

Tabajara:

2 títulos

Vasco:

1 título

Macaé:

1 título

