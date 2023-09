Hoje: onde assistir Barueri x Osasco vôlei feminino na semifinal - 21/09

O Barueri recebe o Osasco nesta quinta-feira, 21 de setembro, no Ginásio Sportville, para a disputa da primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino. O jogo começa às 19h (de Brasília), onde quem vencer garante a vantagem na decisão.

Confira a Tabela atualizada do Paulista 2023 semifinal

Barueri x Osasco vôlei feminino no Campeonato Paulista

O canal Sportv 2 vai transmitir com exclusividade a semifinal entre Barueri e Osasco de vôlei feminino hoje, a partir das 19h, horário de Brasília, para todos os estados do país. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a partida na plataforma digital.

Dono da melhor campanha na fase classificatória, o Osasco venceu os seis jogos para assumir a liderança do Paulista com 18 pontos. Já o Barueri ficou com nove pontos, mas assegurou a quarto posição e a vaga para disputar a segunda fase do estadual.

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Ginásio Sportville, em Barueri

Onde assistir: Sportv 2

Quando é o segundo jogo da semifinal do vôlei feminino?

Com mando de quadra do Osasco, o segundo jogo da semifinal contra o Barueri vai ser na próxima quinta-feira, 28 de setembro, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, estado de São Paulo. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, e será transmitido no Sportv 2, em operadoras de TV por assinatura.

Como o Osasco é o dono da melhor campanha da fase classificatória ganhou o direito de jogar a segunda partida da semifinal em casa. Em caso de empate, o Golden Set será utilizado para decidir quem avança para a final do Paulista de vôlei feminino.

O Golden Set é um 'novo jogo', onde quem fechar o set em 25 pontos, mantendo a diferença de dois pontos, se classifica para a decisão estadual.

Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri Volleyball Club

Quinta-feira, 28/09 às 21h30

Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Como comprar ingresso para o jogo?

Todos os ingressos para o jogo entre Barueri e Osasco de vôlei feminino estão esgotados. Dois lotes foram liberados para a torcida de casa na quarta-feira, 20 de setembro, e esgotados rapidamente por torcedores. Devido a altura procura dos torcedores do Barueri, o clube dispôs o segundo lote de ingressos, que também acabou em minutos.

Já na manhã de quinta-feira, o Barueri disponibilizou o lote para os tickets da torcida visitante, isto é, do Osasco, gerando reclamação nas redes sociais por parte de torcedores sobre a rapidez e a mínima quantidade de ingressos.

Não é permitido a permanência da torcida adversária em áreas destinadas para os torcedores do Barueri no Ginásio Sportville, em Barueri.

Através do site Sympla, os tickets foram disponibilizados de maneira gratuita. Basta se inscrever com email, senha e nome completo para ter acesso a entrada da partida quando disponível.

O Sportville está localizado na Rua Mari, 100 Jardim California, em Barueri, São Paulo. Apresente o seu ingresso na entrada do ginásio pelo celular.

