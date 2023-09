Tabela atualizada do Paulista de vôlei feminino 2023 na semifinal

A fase classificatória terminou no Campeonato Paulista de vôlei feminino 2023 e agora começa a etapa final, onde quatro equipes vão disputar neste mês de setembro a semifinal e a final em melhor de dois jogos. Veja a programação.

Tabela da fase classificatória do Paulista de vôlei feminino

Com 100% de aproveitamento e derrota em apenas dois sets, o Osasco terminou a fase classificatória do estadual em primeiro lugar com 18 pontos, a melhor campanha. Sesi Vôlei Bauru, Pinheiros e Barueri também carimbaram o passaporte para a semifinal do Paulista de vôlei feminino.

A quarta vaga da semifinal foi definida na última rodada entre Barueri e Campinas, em confronto direto no interior paulista vencido pelo Barueri, por 3 sets a 1. Já Campinas, Sorocaba e São Caetano estão eliminados e não jogam mais o estadual da divisão especial.

O Campeonato Paulista de vôlei feminino é organizado anualmente pela Federação Paulista de Voleibol antes da Superliga começar. É disputado por sete equipes do estado em duas etapas: a fase classificatória e a eliminatória.

A seguir, veja como ficou a classificação após a última rodada.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino atualizada

1 Osasco - 18 pontos (seis vitórias)

2 SESI Vôlei Bauru - 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota)

3 Pinheiros - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4 Barueri - 9 pontos (três vitórias e três derrotas)

5 Campinas - 6 pontos (duas vitórias e quatro derrotas)

6 Renasce Sorocaba - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

7 São Caetano - 0 pontos (seis derrotas)

Jogos da semifinal do Paulista

Dono da melhor campanha, o Osasco vai enfrentar o Barueri, quarto colocado, na semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Já o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão, vai enfrentar o Pinheiros, terceiro lugar na classificação, na fase eliminatória.

Osasco e Sesi possuem as melhores campanhas e por isso possuem a vantagem de jogar o segundo confronto em casa. Os jogos de ida do Paulista vão ser em 21 e 22 de setembro, e a volta 28 e 29 de setembro.

A Federação Paulista de Voleibol confirmou que haverá o sistema de desafios na semifinal, além do Golden Set em caso de empate.

Quinta-feira, 21/09:

Barueri x Osasco São Cristóvão Saúde – 19h30 – Sportville, em Barueri

Onde assistir: Sportv 2

Sexta-feira, 22/09:

Pinheiros x Sesi Vôlei Bauru – 19h30 – Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

Quinta-feira, 28/09:

Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri – 21h30 – Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Sexta-feira, 29/09:

Sesi Vôlei Bauru x Pinheiros – 20h30 – Arena Paulo Skaf, em Bauru

Onde assistir: Sportv 2

Quando é a final do Paulista de vôlei feminino?

A data da final do campeonato será divulgada pela Federação Paulista de Voleibol assim que a semifinal terminar, após o duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros em 29 de setembro. O regulamento do torneio também indica que a final será disputada em dois jogos, onde o elenco que vencer os dois levanta a taça.

Em caso de empate, na segunda partida da final, o Golden Set entra em cena, isto é, um 'novo set' será disputado em quadra entre as duas equipes para descobrir quem será o campeão. A principal regra do Golden Set é que ele só pode ir até 25 pontos, mantendo a diferença de dois pontos entre os elencos.

O time que completar primeiro os 25 pontos é o vencedor do Paulista de vôlei feminino. A final também contará com o sistema de desafios, pedido de treinadores para uma nova análise da arbitragem entre lances duvidosos do time rival.

