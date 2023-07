Horário da final do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

É final na Liga das Nações! Neste domingo, 22 de julho, as seleções vão brigar pela medalha de bronze, prata e ouro no vôlei masculino 2023. Confira a programação para assistir ao vivo.

Veja como ficou a classificação atualizada Liga das Nações

Quais são os jogos de vôlei masculino?

A Liga das Nações apresenta no domingo a disputa pelo bronze e a grande final do vôlei masculino, que serão disputados na Polônia.

Confira a agenda neste domingo e como assistir cada um dos embates ao vivo.

Terceiro lugar vôlei masculino

Estados Unidos x China ou Turquia

Sportv 2 e VBTV

Domingo, 23 de julho

Final vôlei masculino Liga das Nações

Polônia x China ou Turquia

Sportv 2 e VBTV

Domingo, 23 de julho

Qual é a premiação da Liga das Nações?

O campeão da Liga das Nações de vôlei masculino embolsa R$ 4,7 milhões (US$ 1 milhão), premiação entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O segundo colocado fica com US$ 500 mil (o mesmo que R$ 2,3 milhões). A entidade destina valores diferentes do primeiro ao oitavo colocado na segunda fase da Liga das Nações, ou seja, do campeão até os eliminados das quartas de final.

A FIVB destina o valor total de US $ 7,5 milhões (R$ 35 milhões na cotação de julho) para a premiação da Liga das Nações de vôlei masculino, na fase preliminar e segunda fase. Desde 2018, esse valor é o mesmo para ambos os gêneros.

Quem são os campeões da Liga das Nações masculino?

De 2018 a 2022, a Rússia se tornou a maior campeã da Liga das Nações de 2o23. Confira a lista completa do terceiro lugar até o ouro.

Temporada 2018:

Rússia - medalha de ouro

França - medalha de prata

Estados Unidos - medalha de bronze

Temporada 2019:

Rússia - medalha de ouro

Estados Unidos - medalha de prata

Polônia - medalha de bronze

Temporada 2021:

Brasil - medalha de ouro

Polônia - medalha de prata

França - medalha de bronze

Temporada 2022:

França - medalha de ouro

Estados Unidos - medalha de prata

Polônia - medalha de bronze

