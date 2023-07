Horário da semifinal vôlei masculino hoje na Liga das Nações (22/07)

É hora de conhecer os finalistas da Liga das Nações de vôlei masculino. Neste sábado, 22 de julho, as quatro seleções vão duelar na semifinal em Gdansk, na Polônia, pela vaga direta à disputa do ouro. Confira as informações da semifinal e como assistir.

Programação da semifinal de vôlei masculino hoje

Tem dois jogos de vôlei masculino hoje, 22 de julho, na semifinal da Liga das Nações. A rodada começa com o duelo entre Japão e Polônia, às 12h, horário de Brasília. Mais tarde, Estados Unidos e Itália brigam pela vaga na final às 15h.

É importante ressaltar que todas as fases são partidas únicas. A semifinal está marcada para 22 de julho, sábado, e a final e disputa pelo terceiro lugar em 23 de julho. O Brasil não joga mais porque perdeu para a Polônia por 3 a 0 e foi eliminado.

Japão x Polônia | Vôlei Masculino

Data: sábado, 22 de julho

Horário: 12h

Local: Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Estados Unidos x Itália | Vôlei Masculino

Data: sábado, 22 de julho

Horário: 15h

Local: Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Classificação final de de vôlei masculino

Dezesseis seleções competem na Liga das Nações de vôlei masculino. O torneio foi criado em 2018, pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol) para substituir a Liga Mundial masculina. Com nove títulos, o Brasil era o maior campeão da competição.

O tradicional sistema continua. As equipes de elite jogam três semanas classificatórias, com 12 partidas no total e quatro desafios por semana. Os oito melhores - incluindo o país anfitrião - avançam para as quartas de final. Na segunda fase, o chaveamento é formado por cruzamento olímpico: o primeiro joga contra o último, o segundo enfrenta o sétimo e assim sucessivamente. Daí, jogam a semifinal e a final.

A classificação final determina a posição em que cada elenco conquistou. Ao longo da temporada, as equipes vão subindo ou descendo no ranking da FIVB, já que cada resultado no torneio importa.

1) indefinido

2) indefinido

3) indefinido

4) indefinido

5) Argentina

6) Brasil

7) Eslováquia

8) França

9) Sérvia

10) Holanda

11) Alemanha

12) Canadá

13) Cuba

14) Irã

15) Bulgária

16) China

Qual é a próxima edição da Liga das Nações?

A Federação Internacional de Voleibol confirmou a sexta edição da Liga das Nações vôlei masculino para 2024. A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, será uma das sedes do torneio.

Dezesseis seleções jogam a Liga das Nações, onde doze se classificam automaticamente e as outras quatro são as desafiantes que podem enfrentar o rebaixamento. Brasil, Itália, Estados Unidos, Sérvia, França, Argentina, Irã, Polônia, Alemanha, Japão e Rússia são os fixos. A equipe russa, entretanto, foi retirada em 2022 do circuito por conta da guerra contra a Ucrânia e a China retornou como fixa, depois de ficar fora por conta da pandemia no ano anterior.

Depois da edição, é realizado o Challenge Cup com oito elencos. O vencedor ganha o direito de jogar a Liga das Nações no próximo ano como desafiante.

Tradicionalmente, a competição é feita sempre em julho e agosto, mas excepcionalmente no ano que vem a disputa será em maio e junho, já que os Jogos Olímpicos de Paris vão acontecer em julho e agosto, integrando o vôlei masculino e feminino pela medalha de ouro, prata e bronze.

As datas, seleções, horários e confrontos não foram divulgadas.

