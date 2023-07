Horário das quartas do vôlei masculino hoje na Liga das Nações - 20/7

É dia de quartas de final na Liga das Nações! Nesta quinta-feira, 2o de julho, as seleções vão brigar na semifinal do vôlei masculino 2023. Confira a programação para assistir ao vivo.

Veja como ficou a classificação atualizada Liga das Nações

Quais são os jogos de vôlei masculino hoje?

A Liga das Nações apresenta nesta quinta-feira a disputa por uma vaga na semifinal no vôlei masculino. O Brasil volta a jogar hoje e vai enfrentar a Polônia, uma das favoritas ao título.

Confira a agenda e como assistir cada um dos embates ao vivo.

Japão x Eslovênia - 12h (de Brasília)

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Polônia x Brasil - 15h (de Brasília)

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Qual é a premiação da Liga das Nações?

O campeão da Liga das Nações de vôlei masculino embolsa R$ 4,7 milhões (US$ 1 milhão), premiação entregue pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O segundo colocado fica com US$ 500 mil (o mesmo que R$ 2,3 milhões). A entidade destina valores diferentes do primeiro ao oitavo colocado na segunda fase da Liga das Nações, ou seja, do campeão até os eliminados das quartas de final.

A FIVB destina o valor total de US $ 7,5 milhões (R$ 35 milhões na cotação de julho) para a premiação da Liga das Nações de vôlei feminino, na fase preliminar e segunda fase. A xx foi a campeã do feminino.

Quem são os favoritos do vôlei masculino 2023?

As seleções de Estados Unidos, Polônia, Itália, Brasil e Japão são favoritos na Liga das Nações de vôlei masculino na segunda fase. Todas disputam as quartas de final.

O Japão ocupou a liderança da Liga das Nações durante todo o campeonato, mas o time norte-americano virou o jogo e subiu para o primeiro lugar somando dez vitórias e apenas duas derrotas, com a vantagem nos pontos e nos confrontos.

A Itália e Argentina vão se enfrentar nas quartas de final. Não há favorito, mas a Itália foi melhor na primeira fase e, por isso, pode ter a vantagem no duelo. A Polônia, por outro lado, é o rival do Brasil e na etapa classificatória obteve a terceira melhor campanha, além do fato de jogar em casa.

Mesmo assim, a Seleção Brasileira é dona de um dos melhores elencos do vôlei masculino e, por isso, vai dar trabalho para os anfitriões.

