Horário de sérvia x turquia na final do europeu vôlei feminino 2023

Seleções disputarão no domingo, 03 de setembro, a final do campeonato europeu

A final do Campeonato Europeu de vôlei feminino de 2023 reúne Sérvia e Turquia no próximo domingo, 03 de setembro, em Bruxelas, na Bélgica. Com início às 15h (de Brasília) e transmissão ao vivo, a seleção da Sérvia busca o quarto título enquanto a Turquia quer o primeiro.

Final de Sérvia x Turquia no Europeu de vôlei feminino

A partida entre Sérvia e Turquia vôlei feminino será transmitida no Star Plus, serviço de streaming Disney, e no EuroVolleyTV, plataforma oficial do torneio disponível para assinantes. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o vôlei no domingo.

Se você é assinante Star + pode sintonizar a plataforma no site (www.starplus.com) ou o aplicativo em aparelhos com acesso à internet que sejam compatível. Insira o seu login e senha, procure o mosaico de esportes, escolha a opção 'vôlei' e assista ao vivo.

Outra opção é tornar-se assinante da EuroVolleyTV, com pagamento em euro, para ter acesso a todas as competições da Europa, incluindo embates de clubes.

Sérvia e Turquia tiveram um longo processo até a final, com diversas e diversas partidas na fase classificatória e eliminatória contra grandes adversários. A Sérvia tem três medalhas de ouro, somando a quarta participação seguida na final do torneio, com dois títulos e um vice. Já a Turquia quer o título inédito.

No grupo A, as sérvias anotaram cinco vitórias e nenhuma derrota, passando pela Suécia as oitavas de final, depois a República Tcheca nas quartas e a Holanda na semifinal. Na temporada passada, o time perdeu para a Itália e ficou com a prata.

Já a Turquia disputou a final do Europeu em 2019, com derrota justamente para a Sérvia. Este ano, as turcas terminaram em primeiro lugar no grupo C com cinco vitórias, passando pela Bélgica nas oitavas de final, depois a Polônia nas quartas e a Itália, atual campeã, na semifinal.

Classificação final do Europeu de vôlei feminino

Vinte e quatro seleções disputam o Campeonato Europeu de vôlei feminino. Os quatro melhores lugares da classificação serão definidos no próximo domingo, na Bélgica.

1 indefinido

2 indefinido

3 indefinido

4 indefinido

5 Polônia

6 França

7 Bulgária

8 República Tcheca

9 Ucrânia

10 Eslováquia

11 Romênia

12 Alemanha

13 Espanha

14 Suíça

15 Bélgica

16 Suécia

17 Azerbaijão

18 Bósnia

19 Grécia

20 Eslovênia

21 Finlândia

22 Croácia

23 Estônia

24 Hungria

Europeu dá vaga no Mundial?

Principal torneio de vôlei no continente, o Campeonato Europeu dá três vagas para o Mundial da modalidade, marcado para 2025, sem datas, horários e local definidos, ou seja, o campeão, o segundo e o terceiro lugar disputarão o título mundial.

No entanto, o torneio não dá vagas para as Olimpíadas de Paris, já que para isso as seleções europeias terão que disputar o Pré-Olímpico da categoria em setembro deste ano, em diferentes países, para buscarem a vaga no tão sonhado Jogos Olímpicos da França, cujo país já tem a vaga garantida.

Na edição passada do Mundial feminino, em 2019, Sérvia se classificou por ser a campeã, enquanto a Itália e a Turquia ficaram com as outras duas vagas.

Além da vaga, o campeão também ganha pontos para melhorar a sua posição no ranking da FIVB.

