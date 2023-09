Próximo jogo do Brasil de vôlei feminino será contra a Argentina

Após a vitória no Sul-Americano, a time do Brasil de vôlei feminino se prepara para disputar o Pré-Olímpico para Paris em setembro em Tóquio, no Japão, por sete rodadas contra outras sete seleções. Sob o comando de José Roberto Guimarães, saiba quando vai ser próximo jogo da Seleção Brasileira e quem é o adversário.

Quando é a estreia do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino joga contra a Argentina no sábado, 16 de setembro, às 04h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Pré-Olímpico para as Olimpíadas de Paris. O Brasil está no grupo B com Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Japão, Peru e Porto Rico e todos os jogos acontecem em Tóquio.

O Brasil vai jogar sete partidas em pontos corridos, valendo 3, 2 ou 1 pontos cada. O elenco feminino precisa terminar na primeira ou segunda posição para garantir a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Paris, em julho do ano que vem.

Todos os jogos do Brasil serão transmitidos pelo Sportv, na TV paga, e na plataforma oficial FIVB TV para assinantes.

Brasil x Argentina

Data: sábado, 16 de setembro de 2023

Horário: 04h (de Brasília)

Local: Tóquio, em Japão

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Qual é a pré-lista de jogadoras para o Pré-Olímpico?

A FIVB, Federação Internacional de Voleibol, divulgou a pré-lista de jogadoras disponíveis para o Pré-Olímpico de setembro, em Tóquio, no Japão. Entre os nomes estão Rosamaria, Natinha, Roberta, Pri Daroit, Diana, Gabi e Kisy.

O treinador José Roberto Guimarães tem 25 nomes à sua disposição, mas apenas 14 das atletas vão participar da competição. A tendência, segundo o Portal Vôlei Brasil, é que as jogadoras que não disputarem a qualificatória das Olimpíadas joguem os Jogos Pan-Americanos em outubro, em Chile.

Levantadoras: Roberta, Naiana, Macris, Claudinha

Opostas: Kisy, Rosamaria, Tainara Santos, Lorrayna e Edinara

Ponteiras: Júlia Bergmann, Maiara Basso, Gabi Guimarães, Pri Daroit, Maira Cipriano e Helena

Centrais: Carolana, Thaisa, Diana, Lorena, Valquíria e Jussara

Líberos: Natinha, Nyeme, Laís e Lelê Moura

Vôlei feminino nas Olimpíadas tem novas regras

As Olimpíadas de Paris, com início marcado para 26 de julho, tem mudanças no vôlei feminino e masculino, uma das mais populares modalidades para o público. Serão 12 seleções em ambos os gêneros divididas em três grupos de quatro, diferente de Tóquio, com dois grupos de seis.

Os dois melhores de cada grupo na primeira fase e os dois melhores terceiros avançam para a fase eliminatória, incluindo as quartas de final, semifinal, a disputa do terceiro lugar e a final.

As seleções em primeiro, segundo e terceiro lugar sobem ao pódio. Nas eliminatórias, as disputas são sempre em partida única.

