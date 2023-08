Horário do Brasil de vôlei masculino hoje x Colômbia no Sul-Americano

Horário do Brasil de vôlei masculino hoje x Colômbia no Sul-Americano

A seleção brasileira de vôlei masculino entra em quadra nesta segunda-feira, 28 de agosto, contra a Colômbia pela Sul-Americana de 2023. É a terceira partida da competição, a partir das 20h30 (de Brasília), então confira a programação para assistir ao vivo o Brasil hoje.

Veja quando vai ser o Pré-Olímpico de vôlei

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino

A partida entre Brasil e Colômbia será transmitida no SporTV 2 nesta segundona ao vivo, a partir das 20h30 (horário de Brasília). O campeonato está na terceira rodada, com a seleção brasileira invicta, e vai até 30 de agosto, no Ginásio Geraldão, Recife.

O canal do SporTV 2 é o grande responsável pelo torneio de vôlei. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe todos os confrontos para todo o país.

Para acompanhar online, o torcedor pode assistir pelo Globo Play, streaming, responsável por retransmitir todos os jogos no aplicativo. Já os confrontos do Brasil, tanto feminino como masculino, o torcedor pode assistir de graça no portal GE (www.ge.globo.com).

Para hoje, a seleção brasileira do treinador Renan Dal Zotto apresenta os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; opostos Alan, Darlan e Felipe Roque; centrais Flávio, Lucão, Otávio e Judson; ponteiros Lucarelli, Honorato e Adriano, Leal; líberos Maique e Thales.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Recife, Pernambuco

Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje: SporTV 2

Próximos jogos da Seleção Brasileira de vôlei masculino

Datas dos jogos do Brasil até a final contra as equipes da Argentina, Chile, Colômbia e Peru.

Brasil x Peru (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sábado, 26/8

Placar: ganhou 3 x o (25/18, 25/18 e 25/11)

Brasil x Chile - 19h30 (25/17, 25/18 e 25/19)

Domingo, 27/8

Onde assistir: Sportv 2

Brasil x Colômbia - 20h30

Segunda-feira, 28/8

Onde assistir: Sportv 2

Brasil x Argentina - 20h30

Quarta-feira, 30/8

Onde assistir: Sportv 2

Como funciona o Sul-Americano 2023

Em 2023, as seleções de Brasil, Colômbia, Chile, Argentina e Peru disputam o Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, conhecido por reunir as principais equipes do continente em uma disputa simples e rápida. Ao fim do torneio, duas vagas para o próximo Mundial de vôlei são oferecidas para os dois melhores na classificação. A seleção brasileira já ganhou 33 vezes.

Para chegar na final, a seleções podem até ter um caminho curto, mas altamente disputado, já que o torneio continental é jogado no sistema de pontos corridos, tanto o masculino como o feminino. São cinco dias com dez partidas, com dois confrontos por dia onde cada seleção faz quatro jogos e descansa um dia. O time com o maior número de pontos após a quinta rodada é o campeão.

As partidas terão o formato clássico de disputa: Cada set irá até 25 pontos. Caso as equipes empatem em 24 pontos, o set só termina quando uma delas abrir 2 pontos de vantagem. Vence quem fizer 3 sets primeiro. A vitória sem tie-break (ex.: 3 a 1 ou 3 a 0) dará três pontos ao ganhador e nenhum ao perdedor.

No entanto, se houver necessidade, o 5º set será de até 15 pontos e, neste caso, o ganhador conquista apenas dois pontos e a seleção derrotada leva um ponto.

Confira a tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino