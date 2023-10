Horário do jogo Argentina x República Dominicana vôlei feminino no Pan

Valendo a primeira vaga para a final, as seleções de Argentina e República Dominicana se enfrentam nesta quarta-feira, 25 de outubro, pela semifinal do vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos na Arena Parque O’Higgins, em Santiago. O jogo começa às 17h30 (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Transmissão Argentina x República Dominicana vôlei feminino

A semifinal de vôlei feminino entre Argentina e República Dominicana será transmitida de graça no site oficial dos Jogos Pan-Americanos às 17h30, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora de TV ou plataforma digital brasileira vai exibir a partida nesta quarta-feira.

Para assistir o canal oficial do Pan é só entrar no site www.panamsportschannel.org, fazer o cadastro de maneira gratuita com email e senha, validar a conta e acompanhar em tempo real todas as modalidades. Dá para acompanhar no navegador do computador ou celular.

Sob o comando do treinador Daniel Jorge Castellani, a equipe argentina entra em quadra nesta quarta com o sexteto Dalma Perez, Cosulich, Daniela Bulaich, Garcia, a líbero Rizzo e Corbalan, o mesmo time da partida contra as chilenas nas quartas de final.

Já a República Dominicana, do técnico Eduardo Rubén, contará com a líbero Eduardo Rubén, Florencia, Karen, Paula Ignacia, Elisa e Paula Stephanie.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Santiago, Chile

Onde assistir jogo: www.panamsportschannel.org

Argentina e República Dominicana nos jogos do Pan

Líder do grupo B, a República Dominicana venceu os três confrontos da fase de grupos contra o Chile, México e Colômbia em outubro entre os três sets. O elenco dominicano busca a terceira medalha de ouro no Pan e pode surpreender a sua torcida.

Já a Argentina garantiu a segunda posição do grupo A após derrotar Porto Rico, perde para o Brasil e ganhar de Cuba na primeira fase com nove pontos, enquanto nas quartas de final venceu o Chile por 3 sets a 2 no tie-break, em duelo acirrado na última terça-feira, 24 de outubro.

O embate entre Argentina e República Dominicana será apertado, especialmente porque trata-se da semifinal.

Campanha da Argentina:

21 de outubro - Porto Rico 1 x 3 Argentina (17/25, 18/25, 25/17 e 19/25)

22 de outubro - Brasil 3 x 0 Argentina (25/13, 25/20 e 25/18)

23 de outubro - Argentina 3 x 0 Cuba (25/23, 25/16 e 25/15)

24 de outubro - Argentina 3 x 2 Chile (25/19, 25/09, 21/25, 23/25/ e 15/07)

Campanha da República Dominicana:

21 de outubro - Chile 0 x 3 República Dominicana (18/25, 17/25 e 11/25)

22 de outubro - República Dominicana 3 x 0 México (25/15, 25/17 e 25/19)

23 de outubro - República Dominicana 3 x 0 Colômbia (25/14, 25/18 e 25/20)

Final do vôlei feminino nos jogos Pan-Americanos

O vencedor da semifinal entre Argentina e República Dominicana, no vôlei feminino, vai enfrentar Brasil ou o México na grande final do Pan-Americano na quinta-feira, 26 de outubro, na Arena Parque O’Higgins, a partir das 20h, horário de Brasília.

De um lado, o Brasil obteve a melhor campanha ao vencer os três desafios do grupo A e somar 15 pontos, líder com folga. Sem disputar as quartas de final, as jogadoras de Paulo Coco conquistaram um dia de folga e a classificação direta para a semifinal, com um jogo a menos.

Já o México, do comandante Nicola Negro, bateu a Colômbia na rodada de estreia, perdeu para a República Dominicana na segunda parte, e venceu o Chile na terceira e última rodada, ocupando a segunda posição do grupo B, atrás das dominicanas com nove pontos.

Também na quinta-feira, o Pan realizará as disputas pelo 8, 7, 5 e 6º lugar e a briga pela medalha de bronze.

