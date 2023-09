Horário do jogo Bélgica x Bulgária vôlei feminino hoje (15/09)

Confronto vai ser disputado em Tóquio, no Japão, pelo mesmo grupo do Brasil

O Pré-Olímpico de vôlei feminino começa nesta sexta-feira, 15 de setembro, com o duelo entre Bélgica e Bulgária pela primeira rodada do grupo B - o mesmo do Brasil. O jogo começa às 22h (horário de Brasília) em Tóquio, no Japão. Quem vencer abre a vantagem na classificação, portanto confira onde assistir Bélgica x Bulgária.

AMANHÃ: Jogo do Brasil no Pré-Olímpico vai passar na Globo

Bélgica x Bulgária no vôlei feminino no Pré-Olímpico

A partida entre Bélgica x Bulgária de vôlei feminino nesta sexta, 15, será transmitida no Sportv 2, na TV paga, e na VB TV, plataforma digital para assinantes, a partir das 22h, horário de Brasília. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo.

O VB TV está disponível em www.volleyballworld.tv por R$ 4,99 mensais ou R$ 49,99 o plano anual, com sete dias grátis. Acesse o site, clique em 'Assine agora' e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

O jogo marca a estreia do grupo B no Pre-Olímpico, que também tem as seleções da Turquia, Japão, Brasil, Porto Rico, Argentina e Peru.

O técnico Kris Vansnick, da Bélgica, vai escalar Juta Van de Vyver, Silke Van Avermaet, Manon Stragier, Celine Van Gestel, Marlies Janssens e Pauline Martin.

Já Lorenzo Micelli, treinador da Bulgária, vai usar Mariya Krivoshiska, Elena Becheva, Petya Barakova, Maria Yordanova, Mira Todorova e Radostina Marinova.

PROGRAMAÇÃO BÉLGICA X BULGÁRIA

Horário: 22h

Local: Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Como funciona o Pré-Olímpico?

Com a França já classificada por ser o país anfitrião, a Federação Internacional de Voleibol distribui as seis primeiras vagas de vôlei feminino para os Jogos Olímpicos de Paris através do Pré-Olímpico, o processo de qualificação entre as 24 melhores seleções do Ranking da FIVB.

As equipes foram divididas em três grupos de oito onde jogam em turno único, isto é, apenas uma vez contra os outros sete concorrentes. Cada vitória dá três, dois ou um ponto a depender do resultado em quadra, garantindo a melhor posição na classificação do grupo ao fim da rodada.

Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as Olimpíadas de Paris, com cerimônia de abertura marcada para 26 de julho, na França. No total, 12 seleções disputam o vôlei feminino nos Jogos Olímpicos incluindo o anfitrião, seis vagas do Pré-Olímpico e as outras cincos selecionadas através do Ranking Mundial da FIVB, com prioridade para seleções de continentes que ainda não se classificaram.

O Pré-Olímpico de vôlei feminino traz 24 seleções divididas em três grupos de oito. O grupo A tem sede em Ningo, na China, o grupo B tem a Seleção Brasileira com todos os sete jogos em Tóquio, no Japão, e o grupo C vai ser disputado em Lódz, na Polônia.

Para formar os três grupos a Federação Internacional de Voleibol fez o sorteio em março com as 24 seleções do Ranking Mundial de Voleibol. Os seis primeiros classificados serão definidos ao fim das rodadas, em 24 de setembro.

GRUPO A: Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia

GRUPO B: Argentina, Brasil, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia

GRUPO C: Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos

Próximos jogos da Bélgica e Bulgária

Bélgica e Bulgária vão disputar outros seis jogos no Pré-Olímpico pela vaga olímpica, incluindo contra a Seleção Brasileiras.

Próximos jogos da Bélgica

Sábado, 16/09 - Bélgica x Porto Rico - 22h

Segunda-feira, 18/09 - Bélgica x Argentina - 22h

Terça-feira, 19/09 - Bélgica x Peru - 22h

Sexta-feira, 22/09 - Japão x Bélgica - 07h30

Sábado, 23/09 - Brasil x Bélgica - 07h30

Domingo, 24/09 - Turquia x Bélgica - 04h

Próximos jogos da Bulgária:

Domingo, 17/09 -Turquia x Bulgária - 01h

Terça-feira, 19/09 - Brasil x Bulgária - 04h

Quarta-feira, 20/09 - Japão x Bulgária - 04h

Sexta-feira, 22/09 - Bulgária x Peru - 01h

Sábado, 23/09 - Bulgária x Argentina - 01h

Sábado, 23/09 - Bulgária x Porto Rico - 22h

Leia também: Horário dos jogos do Brasil de vôlei