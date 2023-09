Jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino vai passar na Globo?

Jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino vai passar na Globo?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino dá início a busca pela vaga olímpica na madrugada do próximo sábado, 16 de setembro, durante a primeira rodada do Pré-Olímpico contra a Argentina, às 4h (de Brasília). Anote na agenda para não perder nenhum lance da partida e saiba se a Globo vai transmitir ou não.

Globo vai transmitir o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

A Globo vai transmitir na TV aberta a estreia da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, contra a Argentina, e o confronto contra a Bélgica na penúltima rodada. O Sportv 2, canal em operadoras de TV por assinatura, transmitirá todos os jogos do Brasil ao vivo para todo o país.

O primeiro jogo a ser transmitido pela Globo vai ser entre Brasil e Argentina de vôlei feminino na madrugada de sábado, 16 de setembro, na primeira rodada do Pré-Olímpico às 04h (de Brasília), em Tóquio. Everaldo Marques narra a partida ao lado da ex-jogadora e comentarista de voleibol Fabi.

Já o duelo contra a Bélgica de vôlei feminino vai ser no sábado, 23 de setembro, também na madrugada, às 04h, horário de Brasília, após o filme do Corujão na programação. A equipe de transmissão ainda não foi definida para a partida.

Como Tóquio está 12 horas à frente de Brasília, a capital federal, os jogos serão exibidos no Brasil durante a madrugada e pela manhã. O Grupo Globo é dono dos direitos de transmissão do Pré-Olímpico, portanto é o único canal que pode exibir os jogos na televisão aberta, paga e nas plataformas digital de streaming de vídeos e áudios sob demanda.

TV aberta: Globo para todo o país

TV paga: Sportv 2, em operadoras de TV por assinatura

Online: plataforma de streaming FIVBT, da Federação Internacional de Voleibol, e Globoplay

Quem são as convocadas do Brasil no Pré-Olímpico vôlei feminino 2023

Como funciona o Pré-Olímpico?

Doze seleções de cada gênero participam da competição de vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A França tem a vaga assegurada nas Olimpíadas no feminino e masculino por receber o evento, enquanto as outras 11 vagas são determinadas através do Pré-Olímpico, o processo de qualificação em duas etapas da Federação Internacional de Voleibol, a FIVB.

Para determinar as 24 equipes que participam do Pré-Olímpico, a FIVB utiliza o Ranking Mundial Sênior de Voleibol. Por sorteio, elas são divididas em três grupos de oito equipes, onde disputam sete rodadas em turno único, sob o sistema de pontos corridos.

Ao fim das rodadas, as duas melhores equipes de cada grupo se classificam para Paris. As cinco vagas restantes por gênero são preenchidas através do Ranking Mundial Sênior de Voleibol ao final da fase preliminar, seguindo a ordem de prioridade: equipes de continentes sem equipes qualificadas e melhores equipes ainda não classificadas.

São três grupos de oito cada no Pré-Olímpico de vôlei feminino.

GRUPO A:

Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia

GRUPO B:

Argentina, Brasil, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia

GRUPO C:

Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos

Tabela do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino

O Brasil de vôlei feminino vai disputar sete partidas no Pré-Olímpico entre 16 a 24 de setembro, em Tóquio, no Japão, com transmissão pela madrugada, contra Argentina, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia.

Cada vitória garante três, dois e um ponto, onde as duas seleções com mais pontos se classificam para as Olimpíadas de Paris.

Brasil x Argentina - 1ª rodada

Quando: sábado, 16 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Peru - 2ª rodada

Quando: domingo, 17 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Bulgária - 3ª rodada

Quando: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Porto Rico - 4ª rodada

Quando: quarta-feira, 20 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Quando: sexta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Brasil x Bélgica - 6ª rodada

Quando: sábado, 23 de setembro

Horário: 04h

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e FIVB TV

Japão x Brasil - 7ª rodada

Quando: domingo, 24 de setembro

Horário: 07h30

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Como vai funcionar o vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris?

Com início em 26 de julho de 2024, em Paris, na França, o formato de disputa do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos foi alterado pela Federação Internacional de Voleibol, a FIVB. Com exceção da França, são 11 seleções que se classificaram através do Pré-Olímpico e do Ranking Mundial de Vôlei.

Em Tóquio, as seleções foram divididas em dois grupos de seis. Em Paris, no ano que vem, o sorteio da FIVB vai definir três grupos de quatro seleções na primeira fase. Serão três rodadas em turno único sob pontos corridos, ou seja, os integrantes jogam entre si apenas uma vez.

As duas primeiras seleções de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares avançam para as quartas de fina das Olimpíadas de Paris, a segunda fase do vôlei feminino. Daí, em partida única, jogam as quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final.

