Horário do jogo Brasil x Porto Rico de Vôlei Feminino hoje atualizado

A Seleção Brasileira chega na terceira fase de grupos dos jogos Pan-Americanos nesta segunda-feira, 23 de outubro, em partida contra Porto Rico. O jogo do Brasil vôlei feminino vai começar às 10h30, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Confira também a tabela de jogos dos jogos Pan-Americanos 2023

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino contra Porto Rico

É reta final e a partida entre Porto Rico e Brasil será transmitida com exclusividade na Cazé TV nesta segunda, 23, ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo. No jogo contra a Argentina, a transmissão reuniu mais de 100 mil espectadores.

A seleção brasileira é comandada pelo técnico Paulo Coco, que convocou as levantadoras: Carol Leite, Kenya e Naiane; opostas: Edinara, Kisy, Sabrina e Tainara; ponteiras: Aline Segato, Maiara Basso, Maira e Talia; Centrais: Júlia Kudiess, Jussara, Larissa Besen, Lorena e Luzia; Líberos: Laís e Lelê.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Santiago, Chile

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino: Cazé TV e canal Time Brasil no Youtube

As quartas de final dos Jogos Pan-Americanos 2023 serão no 24 de outubro, terça-feira. O torneio volta com as semifinais no dia 25 de outubro, quarta-feira, e tem a final marcada para 26 de outubro, quinta-feira.

Quando tem jogo de vôlei masculino?

Enquanto o time feminino vai entrando na reta final, a seleção brasileira só fará sua estreia no dia 30 de outubro, uma segunda-feira. O Brasil integra o grupo A com Colômbia, Cuba e México, enquanto o grupo B tem Argentina, Porto Rico, Chile e República Dominicana.

Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino | PRIMEIRA RODADA

Brasil x Colômbia

Segunda-feira, 30/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino | SEGUNDA RODADA

Brasil x México

Terça-feira, 31/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino | TERCEIRA RODADA

Brasil x Cuba

Quarta-feira, 01/11 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Leia também:

Qual é a altura das jogadoras do Brasil