Paulo Coco será treinador do Brasil vôlei feminino Pan-Americanos 2023

A Seleção Brasileira de vôlei feminino disputará, a partir de 21 de outubro, os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, sob o comando de Paulo Coco, 50 anos, em substituição ao interino José Roberto Guimarães, que vai tirar férias após conquistar a vaga nas Olimpíadas de Paris.

Quem é Paulo Coco, treinador de vôlei feminino

Paulo Coco é técnico do Praia Clube de Uberlândia, desde 2017/18 e também assistente técnico de José Roberto Guimarães, o que justifica a escolha para os Jogos Pan-Americanos de 2023.

Em 2021, ganhou o campeonato de clubes Sul-Americano enquanto na temporada passada foi vice-campeão mineiro e faturou o título da Superliga em cima do Minas.

O profissional já treinou pelo Palmeiras, Osasco e São Caetano. Desde 2003, Coco é assistente técnico de José Roberto Guimarães na Seleção Brasileira. Participou de competições como a Liga das Nações, Sul-Americano, Mundial e até o Pré-Olímpico, além das conquistas de ouro em 2008, 2012 e a prata em 2021.

Paulo foi o último técnico a trabalhar com Walewska Oliveira no vôlei, medalhista olímpica que morreu após um trágico acidente em 21 de setembro. Em entrevista ao portal GE, o treinador afirmou que a convivência com a ex-atleta era muito tranquila e que o legado de Walewska irá permanecer na modalidade.

Além de Paulo Coco, também fazem parte da comissão técnica do Pan Wagão, assistente técnico; o supervisor Felipe Andrade; o preparador físico José Elias Proença; analista de desempenho Denis Moraes; médico Júlio Cesar Nardelli; o fisioterapeuta Fernando Fernandes e a massoterapeuta Karina Lima.

O novo treinador terá pela frente duelos contra Chile, Brasil, República Dominicana, México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos e Porto Rico. Serão seis dias intensos de confrontos

Jogadoras convocadas do Brasil de vôlei feminino

Sob o comando de Paulo Coco, 18 atletas foram convocadas para a jornada de treinamentos antes dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A apresentação das jogadoras ocorrerá em 9 de outubro no Centro de Treinamento da CBV em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Como o regulamento só prevê 12 atletas inscritas, Paulo Coco terá que reduzir a lista e retirar seis jogadoras. A intenção é que ele leve experientes como Kisy, que disputou a Liga das Nações, Sul-Americano e o Pré-Olímpico, e também Maiara Basso, além de jovens revelações.

Estão no time as opostas Edinara, Kisy, Sabrina e Tainara; Levantadoras Carol Leite, Kenya e Naiane; Centrais Júlia Kudiess, Jussara, Larissa Besen, Lorena e Luzia; Ponteiras Aline Segato, Maiara Basso, Maira Cipriano e Talia; Líberos Laís e Lelê.

Onde assistir os Jogos Pan-Americanos de Santiago?

Pela primeira vez em muitas edições, os Jogos Pan-Americanos não serão transmitidos em nenhuma emissora de televisão no Brasil. O serviço de streaming do Comitê Olímpico do Brasil comprou os direitos de transmissão do evento e transmitirá ao vivo e de graça no canal Time Brasil e CazéTV no Youtube.

Para acompanhar o Pan é só acessar o Youtube no site (www.youtube.com) ou o aplicativo em dispositivos móveis, procurar pelo canal que deseja assistir e sintonizar no horário marcado. Dá para ver no computador, celular, tablet, videogames e smartv, além de plataformas como AirPlay e Chromecast.

O vôlei feminino é uma das modalidades que o Time Brasil irá transmitir com exclusividade.

