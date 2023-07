Horário do jogo da Estados Unidos vôlei feminino ao vivo: EUA x Japão

Jogando em casa, a equipe dos Estados Unidos enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 12 de julho, nas quartas de final da Liga das Nações. O duelo entre Estados Unidos x Japão vôlei feminino começa às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo de vôlei feminino hoje

O sportv 2 transmite a partida entre Estados Unidos x Japão vôlei feminino nesta quarta-feira. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo da Liga das Nações 2023. A seleção que ganhar hoje vai enfrentar Turquia ou Itália na semifinal.

Quem tem o pacote 'globoplay + canais' pode acompanhar o jogo ao vivo na plataforma. O VBTV, streaming da Federação Internacional de Voleibol, também exibe a partida para os assinantes (www.volleyballworld.tv).

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: College Park Center, em Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir o vôlei feminino hoje: Sportv 2 e VBTV

Como vem Estados Unidos e Japão de vôlei feminino?

Medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, os Estados Unidos de vôlei feminino entra em quadra nesta quarta-feira muito confiante com a vitória. O elenco terminou em segundo lugar na classificação com 28 pontos, conquistados em dez vitórias e apenas duas derrotas - para o Japão e a China. Khalia Lanier, Plummer Kathryn e Thompson Jordan são destaques.

Do lado do Japão, a equipe venceu os Estados Unidos na primeira fase e, com isso, estão bastante confiantes em derrotarem novamente as anfitriãs. O grupo ocupou a sétima posição na tabela com 21 pontos, conquistados em sete vitórias e cinco derrotas para a China, Sérvia, Alemanha, Holanda e Itália. Os destaques são Yukiko Wada, Sarina Nishida e Mayu Ishikawa no jogo entre Estados Unidos x Japão vôlei feminino.

Quando começa as quartas de final do vôlei masculino?

As quartas de final da Liga das Nações no vôlei masculino começam em 19 e 20 de julho, quarta e quinta-feira respectivamente, em Gdansk, na Polônia.

Oito seleções vão jogar a etapa final da competição. Os confrontos são definidos através do chaveamento olímpico, onde o primeiro colocado joga contra o oitavo e assim sucessivamente. Daí jogarão a semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final.

A final da Liga das Nações está marcada para 23 de julho, domingo.

Leia também:

Quem foi melhor no vôlei feminino da Liga das Nações: Brasil ou China?