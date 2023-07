Quem foi melhor no vôlei feminino da Liga das Nações: Brasil ou China?

Quem foi melhor no vôlei feminino da Liga das Nações: Brasil ou China?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino joga contra a China na quinta-feira, 13, a partir das 12h30 (horário de Brasília) pelas quartas de final da Liga das Nações. Não há favorito no embate, uma vez que ambas as equipes fizeram boas campanhas na primeira fase. Relembre o caminho de cada seleção e como assistir a partida das quartas de final.

Como foi o Brasil de vôlei feminino na Liga das Nações?

O Brasil de vôlei feminino venceu oito partidas na primeira fase da Liga das Nações, contabilizando 24 pontos ao longo das três semanas.

Sob o comando do treinador José Roberto Guimarães, o elenco brasileiro estreou contra a China, em 31 de maio em Nagoya, no Japão. O jogo seguiu para o tie-break, com o triunfo das chinesas logo na primeira rodada de ambas as equipes.

Na sequência o Brasil venceu a Holanda, República Dominicana e a Croácia na primeira semana. Na segunda, superou a Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha, mas perdeu para os Estados Unidos em Brasília.

Pela terceira e última rodada da primeira fase, o Brasil de vôlei feminino ganhou da atual campeã Itália, mas perdeu para Canadá e a Turquia na sequência. Mesmo com os dois resultados ruins, superou a Tailândia no último dia de confrontos e garantiu a vaga para as quartas de final da Liga das Nações.

O elenco sul-americano perdeu o confronto direto para a China, mas teve bom desempenho com as suas jogadoras tanto no ataque como na defesa.

Vitórias : Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha, Itália e Tailândia.

: Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha, Itália e Tailândia. Derrotas: China, Estados Unidos, Canadá e Turquia

Confira qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino.

Caminho da China na Liga das Nações?

A Seleção da China de vôlei feminino terminou em quinto lugar com 24 pontos, somados em oito partidas e quatro derrotas entre as três semanas da Liga das Nações.

O elenco asiático estreou contra o Brasil. Os dois elencos empataram em 2 a 2, mas no tie-break, o último set da partida, as chinesas levaram a melhor e ganharam por 3 sets a 2. Durante a primeira semana ganhou da Alemanha, Holanda e Japão em Nagoya, no Japão.

Na segunda semana, as chinesas superaram o Canadá, Bulgária, mas perdeu para a Polônia. Para fechar a rodada, perdeu para a Itália em Hong Kong.

Por fim, na terceira semana, estreou com derrota para a Sérvia e República Dominicana, mas superou a Coreia do Sul e Estados Unidos jogando em Suwon, na Coreia do Sul.

A China obteve a mesma pontuação das brasileiras na Liga das Nações de vôlei feminino. Dentro de quadra, o resultado foi positivo com as jogadoras obtendo muitos ataques certeiros e também em bloqueios.

Vitórias : Brasil, Alemanha, Holanda, Japão, Canadá, Bulgária, Coreia do Sul e Estados Unidos

: Brasil, Alemanha, Holanda, Japão, Canadá, Bulgária, Coreia do Sul e Estados Unidos Derrotas: Polônia, Itália, Sérvia e República Dominicana

Como assistir Brasil x China?

O torcedor pode assistir a partida entre Brasil e China de vôlei feminino na quinta-feira, 13 de julho, no canal Sportv 2, disponível em operadoras de televisão por assinatura em todos os estados do país. A partida vai começar às 12h30.

Quem é cliente mas não tem o canal na programação deve entrar em contato com o seu operador para adquirir a emissora esportiva.

Outra opção é quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar na plataforma de streaming. Dá para assistir ao vivo no computador ou em aplicativos no celular, tablet e smartv.

Leia também:

Qual é a premiação do vôlei feminino na Liga das Nações 2023?