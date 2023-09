Horário do jogo da Polônia x Eslovênia vôlei masculino no Europeu - 14/09

Horário do jogo da Polônia x Eslovênia vôlei masculino no Europeu – 14/09

Pela semifinal do Campeonato Europeu de vôlei masculino, as seleções de Polônia e Eslovênia se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de setembro, no Ginásio Palazzetto dello Sport, em Roma, a partir das 13h (de Brasília). Descubra onde assistir e como estão as seleções.

Onde assistir Polônia x Eslovênia vôlei masculino hoje

A partida entre Polônia x Eslovênia será transmitida no Star Plus, serviço de streaming da Disney, às 13h, horário de Brasília, para todos os estados do país. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o confronto nesta quinta-feira, só quem é assinante da plataforma pode acompanhar a decisão no vôlei.

Acesse www.starplus.com ou o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, clique em 'assine agora', preencha o cadastro com as informações pessoais e escolha qual pacote quer assinar. Dá para assistir a plataforma no computador ou aplicativo para dispositivo móvel, tablet, videogames e smartv.

A Polônia vem de vitória contra a Sérvia nas quartas de final por 3 sets a 1, enquanto a Eslovênia derrotou a Ucrânia na última segunda-feira, por 3 sets a 1.

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Ginásio Palazzetto dello Sport, em Roma, na Itália

Onde assistir jogo de vôlei masculino: Star Plus

Como chegam as seleções?

Para chegar até aqui, tanto Polônia como Eslovênia passaram por grandes desafios na primeira e na segunda fase do Europeu de vôlei masculino. Os poloneses tem uma medalha de ouro, enquanto os eslovenos nunca venceram o torneio continental.

A Polônia fechou a sua participação no grupo C em primeiro lugar com 15 pontos, somados em cinco vitórias contra Holanda, República Tcheca, Macedônia do Norte e Montenegro entre as rodadas. Nas oitavas de final o elenco superou a República Tcheca por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 26/24 e 25/21) enquanto nas quartas de final passou pela Sérvia em 3 a 1 (parciais de 26/28, 25/15, 36/34 e 25/17).

Do outro lado, a Eslovênia terminou em primeiro lugar no grupo B com 15 pontos também, entre cinco vitórias contra a Croácia, Ucrânia, Bulgária e Espanha. Derrotou nas oitavas de final a Turquia por 3 sets a 2 (parciais de 20/25, 22/25, 25/21, 25/23 e 15/13) e nas quartas de final a Ucrânia na última segunda-feira, por 3 sets a 1 (parciais de 25/17, 31/29, 21/25 e 25/23).

O vencedor vai jogar contra a Itália ou a França na final do Europeu de vôlei masculino.

Como funciona o Campeonato Europeu de vôlei masculino?

O Campeonato Europeu de vôlei masculino é disputado por 24 seleções entre duas etapas: a classificatória e a eliminatória, organizada pela Confederação Europeia de Voleibol, a CEV, todos os anos. O sorteio de grupos para a primeira fase separa as equipes em quatro grupos de seis, onde jogam entre si por turno único.

São oito dias de confrontos onde cada seleção joga cinco partidas no total, uma vez cada diante dos outros oponentes do seu mesmo grupo. A vitória garante três, dois e um ponto de acordo com o número de sets, dando para o time uma melhor colocação na classificação.

Ao fim, os quatro primeiros da tabela em cada grupo avançam para a segunda fase do Europeu, a eliminatória. As oitavas de final reúne os 16 classificados onde enfrentam partida única, com o perdedor eliminado da competição.

Daí, começam as quartas de final, semifinal, disputa pelo bronze e a final, marcada para sábado, 16 de setembro, em Roma, na Itália. Além do título, a seleção também garante pontos no Ranking Mundial da FIVB.

