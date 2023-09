Jogo de vôlei hoje: programação atualizada da quinta - 14/09

Torneios de base, estaduais e internacionais, além do Aberto no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, estão na programação da modalidade nesta quinta-feira, 14 de setembro, em diferentes horários do dia. Saiba como assistir cada um dos duelos na agenda completa.

Quais são os jogos de vôlei hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino e masculino não joga hoje, 14, mas o Europeu masculino traz a semifinal entre França e Itália, enquanto a Polônia e Eslovênia disputam no outro lado da chave. No Mineiro de vôlei masculino tem clássico nesta quinta entre América e Cruzeiro.

No Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, o Aberto segue com a fase de grupos nesta quinta-feira. Os principais atletas, como Duda e Ana Patrícia, só jogam amanhã, no Top 12.

A equipe feminina do Brasil só volta a jogar em 16 de setembro, no Pré-Olímpico. A masculina retorna no fim do mês, dia 30 de setembro, também no qualificatório em busca da vaga olímpica.

A seguir, a programação de jogos de vôlei na quinta-feira, 14 de setembro.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Fase de grupos do Aberto - 9h30 às 17h30 - Canal Vôlei Brasil

Campeonato Mineiro de vôlei masculino

América x Sada Cruzeiro - 19h30 - Sem transmissão

Campeonato Europeu de Vôlei masculino:

Polônia x Eslovênia - 13h - Star Plus

Itália x França - 16h15 - Star Plus

Campeonato Paulista sub 19 de vôlei feminino

Paulistano x Diadema - 18h - sem transmissão

Epson Barueri x SESI São Paulo - 18h30 - sem transmissão

Fupes x ADC Bradesco - 19h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 19 de vôlei masculino

Vôlei Renata x São Caetano - 18h30 - sem transmissão

Santo André x Osasco - 20h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 de vôlei feminino

São Bernardo x São Caetano - 17h - sem transmissão

Barueri x Centro Olímpico - 18h - sem transmissão

Corinthians x Santo André - 18h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 13 de vôlei feminino

Santo André x Ypiranga - 17h - sem transmissão

Paineras x São Bernardo - 18h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 21 de vôlei masculino

Guarulhos x Clube Praia - 19h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 de vôlei masculino

São Caetano x São Bernardo - 17h - sem transmissão

Como assistir o Circuito Brasileiro de Praia no Canal Vôlei Brasil?

Todas as quadras do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia serão transmitidas com exclusividade no Canal Vôlei Brasil, parceria entre a CBV e NSports. Apenas quem é assinante tem acesso à plataforma e ao conteúdo do vôlei de praia na temporada.

Acesse www.canalvoleibrasil.com.br, clique em 'Assine agora' e preencha o cadastro com as informações pessoais e do cartão de crédito. Por mês, é necessário pagar R$ 12,90 ou 12x sem juros por R$ 7,90, o mesmo que R$94,80 por mês, com a possibilidade de cancelamento a qualquer hora.

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é dividido em duas fases: o Aberto e o Top 12. O primeiro reúne as duplas de praia que buscam visibilidade, isto é, aquelas que estão começando na modalidade, enquanto o Top reúne as melhores duplas do feminino e masculino.

Cada uma das chaves tem a fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinal e a final. A oitava etapa do Circuito vai na Praia de Iracema, em Fortaleza, de 13 a 17 de setembro.

Quem joga o Campeonato Mineiro de Vôlei 2023?

Além do América e do Sada Cruzeiro, o Campeonato Mineiro de vôlei masculino reúne também o Juiz de Fora, Minas, Araguari e Monte Carmelo na temporada. As seis equipes se enfrentam em dois turnos, isto é, duas vezes na primeira fase sob o sistema de pontos corridos em 10 rodadas.

Seguindo o regulamento de competições da FIVB, cada vitória dá pontos para os clubes. Ao fim das rodadas, os quatro melhores da classificação avançam para a semifinal, cujo cruzamento olímpico forma os duelos da seguinte maneira: o 1º lugar contra o 4º, e o 2º diante do 3º lugar na tabela.

A segunda fase será realizada a partir de 20 de outubro, com sede em Araguari, Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Monte Carmelo e Montes Claros. Os vencedores da semifinal avançam para a final, enquanto os perdedores brigarão pelo bronze em 21 de outubro, na mesma sede determinada pela Federação Mineira de Voleibol.

Assistir o Campeonato Europeu de Vôlei masculino

Os jogos da fase classificatória do Campeonato Europeu são transmitidos com exclusividade na plataforma de streaming EuroVolley TV, além do canal no Youtube. Já a segunda fase, as oitavas de final, quartas, semifinal e a final são exibidas no Star Plus para assinantes.

Acesse www.starplus.com, clique em 'assine agora' escrito em branco e vermelho, no alto da tela, e escolha qual é o melhor plano para o seu bolso. É possível cancelar a qualquer momento, disponível no aplicativo do celular, tablet e smartv.

O Campeonato Europeu de vôlei masculino reúne 24 seleções do continente em duas fases: a classificatória e a eliminatória. A primeira etapa divide os elencos em quatro grupos de seis, onde jogam entre si por turno único entre quatro rodadas. Ao fim, os quatro primeiros da classificação vão para as oitavas de final.

A partir daí, começam as eliminatórias, onde o time que perder a partida única está eliminado. Daí, segue para as quartas de final, semifinal, briga pelo bronze e a final.

