Horário do jogo do América x Sada Cruzeiro vôlei masculino e onde assistir – 14/09

Após estrear no Campeonato Mineiro de vôlei masculino com vitória, o Sada Cruzeiro volta para as quadras nesta quinta-feira, 14 de setembro, para enfrentar o América, no Ginásio Tancredo Neves. Com início às 19h30 (de Brasília), descubra onde assistir ao vivo e todos os detalhes.

Onde vai passar América x Sada Cruzeiro vôlei masculino

Nenhum canal de televisão ou plataforma digital vai transmitir a partida entre América x Sada Cruzeiro de vôlei masculino hoje. Os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro não foram comprados por nenhuma emissora, portanto não dá para assistir o jogo nesta quinta-feira.

A Federação Mineira de Voleibol deu liberdade para os clubes realizarem a sua própria transmissão, isto é, através do Instagram, Youtube ou qualquer outra plataforma. O mando de campo pertence ao Montes Claros América e o time não transmite os seus jogos de vôlei

O Cruzeiro venceu o Juiz de Fora por 3 sets a 0, enquanto o América estreou com derrota para o Minas pelo mesmo placar, em Belo Horizonte.

Horário: 19h30

Local: Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros

Onde assistir jogo do Sada Cruzeiro vôlei masculino: sem transmissão

Como funciona o Campeonato Mineiro de vôlei masculino?

Não há dúvidas de que os clubes mineiros dominam o cenário do vôlei masculino. Disputado antes da Superliga, o Campeonato Mineiro reúne as equipes de Sada Cruzeiro, América, Minas, Araguari Vôlei, Monte Carmelo e o JF Vôlei em duas fases. O estadual é disputado anualmente entre as cidades escolhidas pela FMV, a Federação Mineira de Voleibol.

A primeira etapa do Mineiro é a classificatória, onde os clubes se enfrentam em turno e returno por 10 rodadas, ou seja, jogam entre si por duas vezes cada, primeiro em casa e depois fora. Ao fim, os quatro melhores da classificação avançam para a semifinal, onde o cruzamento olímpico define os confrontos: o 1º joga contra o 4º, e o 2º lugar enfrenta o 3º na tabela.

Quem vencer primeiro dois jogos avança para a final, marcada para 21 de outubro.

Dá para comprar ingresso?

A entrada no jogo do América e Sada Cruzeiro hoje é gratuita, informou o clube de Montes Claros. Para confirmar a entrada basta retirar o ticket no Cosmo Pay, aplicativo disponível para Android e iOS, e levar 1kg de alimento não perecível.

Acesse o Cosmo Pay, faça o cadastro no aplicativo, retire o ingresso gratuito e apresenta o QR core na portaria, junto ao alimento. Não é necessário pagar para se cadastrar no aplicativo Cosmo Pay, basta baixar no aplicativo com acesso à internet.

Menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis, estudantes de escolas públicas uniformizados juntamente com professores ou pais, Servidores Públicos com apresentação do último contracheque podem assistir de graça o jogo do América nesta quinta-feira, no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros

