Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Brasil x Peru no Pré-Olímpico

O jogo do Brasil de vôlei feminino contra o Peru no domingo, 17 de setembro, começa às 04h, horário de Brasília, pela segunda rodada do Pré-Olímpico, no Ginásio Nacional Yoyogi. Como Tóquio está 12 horas à frente de Brasília, capital federal, o embate é transmitido na madrugada de domingo para todo o país.

Acompanhe a tabela de jogos do Brasil Pré-Olímpico

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino

A partida entre Peru e Brasil será transmitida no SporTV 2 neste domingo ao vivo, a partir das 4 horas da madrugada. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo. Quem é assinante do Globoplay ou VB TV também pode acompanhar as imagens do jogo em tempo real na plataforma.

O Brasil venceu a Argentina na primeira rodada, enquanto o Peru perdeu para o Japão, anfitrião do grupo.

O Ginásio Nacional Yoyogi tem capacidade para receber pouco mais de 13 mil pessoas. Construído em 1964 para os Jogos Olímpicos da cidade, grandes artistas já se apresentaram no espaço como Britney Spears, Pink Floyd e Queen.

Quem são as jogadoras do Brasil no Pré-Olímpico?

O treinador José Roberto Guimarães tem Thaisa, Kisy, Pri Daroit, Roberta, Gabi e Rosamaria no Pré-Olímpico de vôlei feminino. A central Lorena foi cortada já em Tóquio porque a Federação Internacional de Voleibol só permite a inscrição de 14 jogadoras.

No duelo contra a Argentina, o Brasil jogou com Roberta, Kisy, Gabi, Julia Bergmann, Thaisa, Carol e a líbero Nyeme, portanto é provável que o treinador repita a escalação. Naiane, Rosamaria, Pri Daroit e Maiara Basso também deverão pintar em quadra.

Como o Peru é um adversário que o time brasileiro já conhece e sabe como joga, com extrema vantagem no histórico, o comandante deverá poupar algumas jogadoras.

Levantadoras: Roberta e Naiane

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Centrais: Carol, Diana e Thaisa

Líberos: Natinha e Nyeme

Grupo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Além da Argentina e Peru, a Seleção Brasileira também vai jogar contra o Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária e Porto Rico em turno único, isto é, apenas uma vez entre as sete rodadas. Sob o sistema de pontos corridos, o Brasil não pode ser eliminado se perder no torneio. Japão, Turquia, Bélgica e Brasil ganharam na primeira rodada.

Classificação do grupo B do Pré-Olímpico vôlei feminino após a 1ª rodada

1 Japão - 3 pontos

2 Turquia - 3 pontos

3 Brasil - 3 pontos

4 Bélgica - 3 pontos

5 Bulgária - 0 pontos

6 Argentina - 0 pontos

7 Porto Rico - 0 pontos

8 Peru - 0 pontos

