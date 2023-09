Tabela de todos os jogos do Pré-Olímpico vôlei masculino atualizada 2023

Veja os jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino - Foto: Reprodução/Volleyball World

A estreia da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei masculino vai ser no último dia de setembro, 31, diante do Catar no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Brasil precisa vencer o máximo de confrontos que conseguir para carimbar o passaporte para Paris, portanto veja a tabela completa de jogos para não perder nada.

Confira o horário do próximo jogo do Brasil vôlei masculino contra o Catar em 2023

Quais seleções jogam o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

Participam do Pré-Olímpico de vôlei masculino as seleções de Brasil, Cuba, Alemanha, Irã, Itália, República Tcheca, Catar, Ucrânia, Egito, Finlândia, Japão, Sérvia, Eslovênia, Tunísia, Estados Unidos, Turquia, Argentina, Bélgica, Bulgária, Canada, China, México, Holanda e Polônia entre setembro e outubro.

As 24 seleções são divididas em três grupos de oito (A, B e C) onde jogam entre si em turno único, isto é, apenas uma vez contra os outros sete integrantes. Sob o sistema de pontos corridos, a vitória por 3x0 ou 3x1 garante três pontos enquanto 3x2 dá dois pontos ao vencedor e um para o perdedor. Ao fim da sétima rodada, os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas de Paris.

GRUPO A (Rio de Janeiro): Brasil, Cuba, Alemanha, Irã, Itália, República Tcheca, Catar e Ucrânia.

GRUPO B (Tóquio): Egito, Finlândia, Japão, Sérvia, Eslovênia, Tunísia, Estados Unidos e Turquia.

GRUPO C (Xi'an): Argentina, Bélgica, Bulgária, Canada, China, México, Holanda e Polõnia.

Tabela de jogos do grupo do Brasil no Pré-Olímpico

Pelo grupo A, o Brasil vai disputar sete jogos no Pré-Olímpico de vôlei masculino no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com a presença da torcida, o elenco de Renan Dal Zotto torna-se favorito na briga pelas duas vagas disponíveis.

O primeiro compromisso vai ser contra o Catar, seguido da República Tcheca. Cinco jogos vão ser às 10h, enquanto outros dois vão ser realizados a partir das 20h30, ambos no horário de Brasília.

A seguir, veja a programação completa e atualizada do grupo B no Pré-Olímpico.

1ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Catar

Sábado, 30/09 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Itália x República Tcheca

Sábado, 30/09 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Irã x Alemanha

Sábado, 30/09 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Cuba x Ucrânia

Sábado, 30/09 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

2ª RODADA

Brasil x República Tcheca

Domingo, 01/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Cuba x Alemanha

Domingo, 01/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Itália x Catar

Domingo, 01/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Ucrânia x Irã

Domingo, 01/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

3ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Irã x Catar

Terça-feira, 03/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

República Tcheca x Cuba

Terça-feira, 03/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Itália x Ucrânia

Terça-feira, 03/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Brasil x Alemanha

Terça-feira, 03/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

4ª RODADA

Irã x República Tcheca

Quarta-feira, 04/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Itália x Alemanha

Quarta-feira, 04/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Cuba x Catar

Quarta-feira, 04/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Brasil x Ucrânia

Quarta-feira, 04/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

5ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Cuba

Sexta-feira, 06/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Itália x Irã

Sexta-feira, 06/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Ucrânia x Catar

Sexta-feira, 06/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Alemanha x República Tcheca

Sexta-feira, 06/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

6ª RODADA

Brasil x Irã

Sábado, 07/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Itália x Cuba

Sábado, 07/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Ucrânia x República Tcheca

Sábado, 07/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Alemanha x Catar

Sábado, 07/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

7ª RODADA

Brasil x Itália

Domingo, 08/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

Irã x Cuba

Domingo, 08/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 13h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Ucrânia x Alemanha

Domingo, 08/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

República Tcheca x Catar

Domingo, 08/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: FIVB TV

Quanto custa o ingresso para assistir o Brasil?

A venda para os ingressos do Pré-Olímpico de vôlei masculino está aberta ao público no site Eventim e na Bilheteria Norte, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em jogos do Brasil, os preços variam de R$ 70 até R$ 600. Veja todos os detalhes de como comprar ingresso do Pré-Olímpico aqui.

Quem mora no Rio de Janeiro pode comprar o ticket na bilheteria Norte de terça-feira a sábado, às 10h até 17h, com documento com foto e peça o ingresso para o dia que deseja acompanhar. Se preferir, acesse o site do Eventim (www.eventim.com.br) e compre o ingresso.

Em outros jogos, os valores vão de R$ 20 a R$ 100, de acordo com o setor. A arquibancada é o setor mais barato, enquanto o Premium custa mais caro e a Experiência Quadra dá ao torcedor uma visão privilegiada.

Onde assistir o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

No Brasil, o torcedor pode acompanhar todos os jogos da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico através dos canais Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão na plataforma onde e como quiser. Já assinantes da TV paga podem ver de graça o Sportv no aplicativo Canais Globo com o login da operadora.

Outra opção para assistir os jogos de vôlei é o Volleyball TV, plataforma de streaming da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Leia também: Bernardinho na Seleção de vôlei