Final do Pan: horário Brasil vôlei feminino x República Dominicana hoje

É decisão no vôlei feminino dos Jogos Pan-Americano! Quem fica com a medalha de ouro, o Brasil ou a República Dominicana? As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de outubro, na grande final do torneio continental às 20h (de Brasília), na Arena Parque O'Higgins, em Santiago.

Jogo do Brasil vôlei feminino contra a República Dominicana

Os canais Time Brasil e CazéTV no Youtube transmitirão de graça a final do vôlei feminino no Pan hoje, às 20h, com para todo o país. Nenhuma emissora de televisão vai exibir a decisão porque os direitos de transmissão pertencem exclusividade para o Comitê Olímpico Brasileiro.

Se preferir, acesse www.canalolimpicodobrasil.com.br para acompanhar o evento ao vivo. No Youtube, basta procurar o Canal Olímpico do Brasil ou a CazéTV, responsáveis pela exibição do torneio continental.

A final entre Brasil e República Dominicana coloca frente a frente as duas melhores campanhas do campeonato. De um lado, as brasileiras venceram os três jogos no grupo A, enquanto as dominicanas faturaram 100% de aproveitamento pelo grupo B.

Em busca da quinta medalha de ouro, o sexteto do Brasil terá Naiane, Sabrina, Maiara Basso, Helena, Lorena e a líbero Lais, com participação de Larissa, Aline, Talia, Luzia e Tainara durante a partida.

Já as dominicanas vão disputar a última partida do campeonato com Brenda Castillo, Niverka Marte, Gaila González, Yonkaira, Brayelin e Arias.

Quantas medalhas o Brasil tem no Pan?

Em 19 participações nos Jogos Pan-Americanos, a Seleção Brasileira conquistou quatro medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze. No ranking dos maiores vencedores, disponibilizado no site Olimpíadas Todo Dia, o Brasil é o segundo com nove medalhas, atrás de Cuba, o maior campeão com oito ouros.

Em 1955, a primeira edição com a presença do vôlei feminino no Pan, o Brasil perdeu para os Estados Unidos na semifinal, mas conquistou a medalha de bronze, a primeira em toda a história. Na edição seguinte, 1959, o Brasil persistiu e alcançou a primeira medalha de ouro no esporte.

O último registro da medalha de ouro para o Brasil aconteceu em 2011, em Guadalajara, com Fabi Alvim e Sheilla Castro no grupo sob o comando de José Roberto Guimarães. Na final, as brasileiras derrotaram as cubanas por 3 sets a 2.

Também fazem parte da lista de campeões os Estados Unidos, República Dominicana, México, Peru, Colômbia, Argentina e Canadá.

1) Cuba - 14 medalhas

8 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze

2) Brasil - 9 medalhas

4 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze

3) Estados Unidos - 12 medalhas

2 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze

4) República Dominicana - 3 medalhas

2 medalhas de ouro, 0 de prata e 1 de bronze

5) México - 4 medalhas

1 medalha de ouro, 0 de prata e 3 de bronze

6) Peru - 8 medalhas

0 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronzes

7) Colômbia - 1 medalha

0 medalhas de ouro, 1 de prata e 0 de bronze

8) Argentina - 1 medalha

0 medalhas de ouro, 0 de prata e 1 de bronze

9) Canadá - 1 medalha

0 medalhas de ouro, 0 de prata e 1 de bronze

Jogos do Brasil vôlei masculino

Todos os jogos do Pan de vôlei masculino serão transmitidos pelo serviço de streaming Canal Olímpico do Brasil e gratuitamente nos canais CazéTV e Time Brasil no Youtube.

PRIMEIRA RODADA | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Brasil x Colômbia

Segunda-feira, 30/10 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

SEGUNDA RODADA | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Brasil x México

Terça-feira, 31/10 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

TERCEIRA RODADA | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Brasil x Cuba

Quarta-feira, 01/11 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

QUARTAS DE FINAL:

2º do grupo B x 3º do grupo A

Quinta-feira, 02/11 às 10h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

2º do grupo A x 3º do grupo B

Quinta-feira, 02/11 às 13h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

SEMIFINAL | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Sexta-feira, 03/11 às 17h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Sexta-feira, 03/11 às 20h30

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

FINAL | Jogos Pan-Americanos Vôlei Masculino

Disputa pelo sétimo lugar

Sábado, 04/11 às 10h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Disputa pelo quinto lugar

Sábado, 04/11 às 13h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Sábado, 04/11 às 17h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Sábado, 04/11 às 20h

Arena Parque O'Higgins, em Santiago

Onde assistir: Youtube CazéTV e Time Brasil e Canal Olímpico do Brasil

