Horário do jogo do Brasil vôlei masculino: Brasil x Polônia – 07/07/23

Após ganhar da Holanda por 3 x 0, a Seleção Brasileira enfrenta a Polônia na Liga das Nações. O jogo do Brasil vôlei masculino será na madrugada de sexta-feira, 7, e começa às 00 horas, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino

A partida entre Brasil e Polônia será transmitida no SporTV 2 nesta sexta-feira ao vivo, a partir das 00 horas da madrugada. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

O confronto é válido pela terceira e última rodada da fase classificatória da Liga das Nações.

O canal do SporTV 2 é o grande responsável pelo torneio de vôlei. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe todos os confrontos do mata-mata para todo o país.

Para acompanhar online, o torcedor pode assistir pelo Globo Play, streaming, responsável por retransmitir todos os jogos no aplicativo. Já os confrontos do Brasil, tanto feminino como masculino, o torcedor pode assistir de graça no portal GE (www.ge.globo.com).

Horário: 00h

Local: Pasai City, Filipinas

Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje: SporTV 2

Próximos jogos da Seleção Brasileira de vôlei masculino

Datas dos jogos do Brasil na terceira fase classificatória:

Brasil x Itália (jogo do Brasil vôlei masculino)

Terça-feira, 04/07 às 4h (Horário de Brasília)

Placar: perdeu

Brasil x Holanda (jogo do Brasil vôlei masculino)

Quinta-feira, 06/07 às 00h (Horário de Brasília)

Placar: ganhou

Brasil x Polônia (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sexta-feira, 07/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Brasil x China (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sábado, 08/07 às 00h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Quando é a final da Liga das Nações?

Falta pouco para a torcida conhecer o novo campeão de vôlei masculino. A final da Liga das Nações de vôlei masculino está marcada para 23 de julho, domingo, às 15h, horário de Brasília, na cidade de Gdansk, na Polônia. Os dois finalistas se enfrentam em jogo único, onde o vencedor levanta a taça e o perdedor fica com a medalha de prata.

Mais cedo, a briga pelo terceiro lugar acontece entre os dois perdedores das semifinais no domingo, às 12h, horário de Brasília, no mesmo ginásio. A medalha de bronze será distribuída aos ganhadores do confronto.

O valor da premiação da Liga das Nações não foi divulgado pela Federação Internacional de Voleibol.

