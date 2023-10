Seleção Brasileira joga em casa, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino contra a República Tcheca

Após a estreia gloriosa diante do Catar, o time de vôlei masculino do Brasil volta ao Maracanãzinho para enfrentar a República Tcheca neste domingo, 1º de outubro. O duelo é válido pela segunda rodada do grupo A no Pré-Olímpico de vôlei, com transmissão a partir das 10h (de Brasília) para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e República Tcheca de vôlei masculino às 10h, horário de Brasília, dentro do 'Esporte Espetacular' com narração de Luis Roberto e comentários de Nalbert e Fabi Alvim. Também dá para assistir no canal Sportv 2, em operadoras de TV por assinatura e no pay-per-view VB TV ao vivo.

No Brasil, os direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei masculino pertencem ao Grupo Globo, o que significa que é a única emissora que pode exibir todos os jogos na televisão aberta e também fechada. A exceção é a plataforma oficial da federação VB TV, que exibe para assinantes.

Qual vai ser a escalação do Brasil contra a República Tcheca?

O treinador Renan Dal Zotto deve manter a mesma escalação do jogo contra o Catar com Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão e o líbero Thales. Durante a partida, também serão utilizados Flávio, destaque na partida contra o Catar, Fernando Cachopa, Darlan, Adriano e Judson.

O que esperar do grupo do Brasil?

No grupo A, as seleções do Brasil e Itália deverão brigar da primeira até a última rodada pelas duas vagas olímpicas disponíveis no Pré-Olímpico. O elenco brasileiro decepcionou na Liga das Nações e no Sul-Americano, mas joga em casa e, com o apoio da torcida fica muito forte.

Além disso, o time brasileiro tem grandes atletas como Bruninho, Lucão, Lucarelli, Flávio e Honorato. O time brasileiro deverá vencer a maioria dos seus confrontos no Maracanãzinho.

Já a Itália alcançou a semifinal da Liga das Nações, mas perdeu para os Estados Unidos e, na disputa pelo bronze, perdeu para o Japão. Já no Campeonato Europeu os italianos o time se classificou para a final, mas perdeu para a Polônia e herdou a medalha de prata.

Tabela completa de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

Já foi um jogo, agora só faltam seis embates na jornada da Seleção Brasileira de vôlei masculino em busca de uma vaga para as Olimpíadas de Paris. Além de Catar e República Tcheca, o elenco vai enfrentar no grupo A o time de Cuba, Alemanha, Irã, Itália e Ucrânia.

O Pré-Olímpico é jogado em pontos corridos, portanto é importante conquistar vitórias e pontos a cada rodada.

Sábado, 30.09 – Brasil 3 x 0 Catar (25/16, 25/19 e 26/24)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Domingo, 01.10 – Brasil x República Tcheca às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: TV Globo, sportv 2 e VBTV

Terça-feira, 03.10 – Brasil x Alemanha, às 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Quarta-feira, 04.10 – Brasil x Ucrânia, às 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Sexta-feira, 06.10 – Brasil x Cuba às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Sábado, 07.10 – Brasil x Irã às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

08.10 (domingo) – Brasil x Itália às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: TV Globo, sportv 2 e VBTV

