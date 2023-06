Bruninho vai jogar com o Brasil na Liga das Nações 2023. Foto: Reprodução Miriam Jeske/COB

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino hoje: Brasil x Alemanha – 07/06

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino hoje: Brasil x Alemanha – 07/06

Depois de muita espera, a Seleção Brasileira estreia na Liga das Nações de vôlei masculino nesta quarta-feira, 07 de junho, na primeira rodada da competição. Contra a Alemanha, o o jogo do Brasil vôlei masculino hoje começa às 21h, em Ottawa, no Canadá. Saiba como assistir ao vivo e todos os detalhes.

Como assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje ao vivo

A partida entre Brasil e Alemanha no vôlei masculino será transmitida no SporTV 2 e GloboPlay às 21h, horário de Brasília.

Confira a tabela do Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Convocação dos jogadores

Confira a lista completa para o jogo da Alemanha nesta quarta-feira.

Levantadores: Bruninho e Cachopa

Opostos: Abouba e Alan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli

Centrais: Flávio, Judson, Otávio e Thiery

Líberos: Thales e Maique

Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

A Seleção Brasileira de Vôlei masculino busca manter o favoritismo este ano na Liga das Nações. Depois de perder nas quartas de final para os americanos, é a hora de dar a volta por cima e buscar a medalha de ouro.

Na primeira semana, o Brasil joga no Canadá contra a Alemanha, Argentina, Cuba e os Estados Unidos em reencontro acirrado na quadra. Todos os jogos serão transmitidos no Brasil no período da tarde e a noite.

Brasil x Alemanha – sportv 2

Quarta-feira, 07/06 às 21h (horário de Brasília)

Brasil x Argentina – sportv 2

Quinta-feira, 08/06 às 21h (horário de Brasília)

Brasil x Cuba – sportv 2

Sábado, 10/06 às 17h30 (horário de Brasília)

Brasil x Estados Unidos – sportv 2

Domingo, 11/06 às 15h30 (horário de Brasília)

Leia também:

Veja o uniforme preto da Seleção Brasileira em jogo na Espanha