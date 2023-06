Horário do jogo do Brasil vôlei masculino hoje: Brasil x Eslovênia - 24/06

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino hoje: Brasil x Eslovênia – 24/06

Após a árdua derrota para os japoneses, a Seleção Brasileira volta a jogar neste sábado, 24 de junho, contra a Eslovênia na segunda semana da Liga das Nações. O jogo do Brasil vôlei masculino hoje começa às 11h30, em Orleans, na França, e tem transmissão ao vivo.

Confira a classificação completa da Liga das Nações vôlei masculino aqui.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino hoje ao vivo

A partida entre Brasil e Eslovênia terá transmissão do SporTV 2 neste sábado às 11h30, horário de Brasília, para todo o país ao vivo.

Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo do vôlei masculino. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação caso não tenha.

Horário: onze e meia da manhã

Local: Orleans, na França

Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje: SporTV 2

Confira a tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei masculino 2023

Quem são os jogadores convocados para a segunda semana?

O comandante Renan Dal Zotto convocou 14 atletas para a segunda semana da Liga das Nações de vôlei masculino, em Orleans, na França. Os experientes Bruninho, Fernando Cachopa, Alan, Lucarelli, Thales e Lucão continuam na lista.

O oposto Alan está de volta ao grupo após se recuperar da ruptura no tendão de Aquiles.

Levantadores : Bruninho e Fernando Cachopa

: Bruninho e Fernando Cachopa Opostos : Alan e Felipe Roque

: Alan e Felipe Roque Ponteiros : Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli

: Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lucarelli Centrais : Flavio, Judson, Lucão e Otávio

: Flavio, Judson, Lucão e Otávio Líberos: Maique e Thales.

Como estão as equipes na Liga das Nações?

Com os resultados da sexta-feira, o Brasil caiu para a sétima posição da classificação geral com quatro vitórias em seis jogos e 13 pontos conquistados. Se ganhar o adversário retoma o seu lugar na tabela e, dessa maneira, volta a brigar pela vaga nas quartas de final. Na temporada passada, a Seleção Brasileira caiu justamente nas quartas, mas para os Estados Unidos.

Do outro lado, a Eslovênia vem na terceira posição com seis vitórias em 18 pontos, vindo de vitória contra Cuba na quinta-feira, em Orleans. O time precisa do triunfo neste sábado para se manter rumo à zona de classificação e, assim, lutar pelo primeiro título da competição.

O sistema de qualificação da Liga das Nações é fácil de entender. Dezesseis seleções brigam na fase classificatória por três semanas, onde os jogos acontecem em pontos corridos e os elencos jogam entre si. Ao fim da última rodada, os sete primeiros avançam para as quartas de final, com exceção da Polônia, que já tem espaço garantido por sediar o evento decisivo.

Leia também:

Luta de Elon Musk e Mark Zuckerberg: o que sabemos até agora