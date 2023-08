Horário do jogo do Brasil vôlei masculino na final sub 17 Sul-Americano

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino na final sub 17 Sul-Americano

A Seleção Brasileira de vôlei masculino pode ser campeã do Sul-Americano sub 17 pela primeira vez se ganhar da Argentina hoje, 27 de agosto, na quinta e última rodada da competição. Brasil e Argentina estão classificados para o Mundial, só falta uma vaga para preencher os classificados ao Campeonato Mundial masculino de 2024 da categoria. Por isso saiba onde assistir a partida ao vivo.

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino sub 17 é contra a Argentina

O Brasil sub 17 de vôlei masculino vai decidir o título do Sul-Americano contra a Argentina neste domingo, 27 de agosto, pela quinta e última rodada da categoria às 16h, horário de Brasília, em Araguari, em Minas Gerais. A partida será transmitida de graça no canal da Confederação Sul-Americana no Youtube.

O elenco brasileiro vem de vitória contra o Peru (3-0), contra o Chile (3-0) e Colômbia (3-0) somando nove pontos em primeiro lugar na classificação. Já a Argentina, também classificada para o Mundial, venceu os três jogos e não perdeu nenhum set.

O Brasil tem que ganhar dos argentinos para ficar com o título.

Quarta-feira, 23/08:

Brasil 3 x 0 Peru

Chile 3 x 0 Colômbia

Quinta-feira, 24/08:

Argentina 3 x 0 Colômbia

Brasil 3 x 0 Chile

Sexta-feira, 25/08:

Colômbia 2 x 3 Peru

Argentina 3 x 0 Chile

Sábado, 26/08:

Brasil 3 x 0 Colômbia

Argentina 3 x 0 Peru

Domingo, 27/08:

Peru x Chile - 14h

Brasil x Argentina - 16h

Como funciona o Sul-americano sub 17?

O Campeonato Sul-Americano sub 17 funciona sob o mesmo sistema do profissional. Cinco seleções jogam a edição em cinco rodadas de turno único: Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e Chile. Elas se enfrentam uma vez cada, onde cada vitória dá pontos importantes na classificação.

A vitória por 3 x 0 ou 3 x 1 dá ao time três pontos, enquanto o placar de 3 x 2 garante dois pontos para o vencedor e um para o derrotado, seguindo o regulamento de pontuação da FIVB. Ao fim das cinco rodadas, o primeiro colocado com mais pontos fica com o título sul-americano na categoria.

Lembrando que os três primeiros na classificação ganham uma vaga no Campeonato Mundial de 2024.

Classificação do Sul-Americano sub 17 vôlei masculino

1 Brasil - 9 pontos

5 Argentina - 9 pontos

2 Chile - 3 pontos

3 Peru - 2 pontos

4 Colômbia - 1 ponto

Conheça o elenco do Brasil no Sul-Americano

A categoria sub 17 foi criada em 2022 pela Federação Internacional de Voleibol, a FIVB. Esta é a primeira temporada do elenco brasileiro nas categorias de base, a primeira oportunidade também que as seleções disputam o Campeonato Sul-Americano.

A comissão técnica é formada pelo treinador Marcelo Zenni, o chefe da delegação Leandro Alves de Carvalho, a assistente técnica Patrícia Cremasco, o assistente técnico Hugo Vieira, o preparador físico Filipe Costa, o analista de desempenho Gustavo Primo e o fisioterapeuta Alexandre Gil.

O time começou a se preparar em maio, com cerca de 40 jovens, com seis blocos no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema. O elenco jogou amistosos contra a Alemanha e a Argentina até se provar pronto para entrar em quadra no Sul-Americano deste ano.

A seguir, a lista completa dos convocados para o Sul-Americano.

Opostos: João Pedro Limeira e Théo Schrank

Levantadores: Caio Horácio e Lucas Vinícius da Rocha

Centrais: Eliab Correa, Emanuel Bertoncini e Victor Porto

Ponteiros: Cauã Casagrande, Gilson Freitas, Lucas Righi, Miguel Senes e Nicolas Rodrigues

Líberos: Bruno Romano e Kayo Rafael Costa.

