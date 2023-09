Horário do jogo do Brasil x Bélgica de vôlei feminino no Pré-Olímpico 2023

Horário do jogo do Brasil x Bélgica de vôlei feminino no Pré-Olímpico 2023

A Seleção Brasileira volta a jogar na madrugada deste sábado, 23 de setembro, no Pré-Olímpico de vôlei feminino. O confronto vai ser contra a Bélgica, pela penúltima rodada do grupo B, em Tóquio, a partir das 4h (de Brasília), por isso saiba onde assistir.

Jogo do Brasil de vôlei feminino contra a Bélgica

Neste sábado, 23, a TV Globo transmite para todo o país o jogo do Brasil contra a Bélgica neste sábado, 23, às 4h, com narração de Everaldo Marques e comentários de Fabí Alvim e Nalbert. O Sportv 2 exibe a partida em operadoras por assinatura com Jader Rocha e os comentários de Marco Freitas.

Dá para assistir a retransmissão da emissora aberta no Globoplay de forma gratuita. Já o pay-per-view da federação de voleibol VB TV disponibiliza as imagens da partida para assinantes na plataforma.

Para se classificar para as Olimpíadas de Paris, o Brasil tem que ganhar da Bélgica e do Japão nas próximas duas rodadas do qualificatório, além de torcer por derrotas de Japão e Turquia. O grupo B tem oito seleções e somente as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Paris.

O Brasil está em terceiro lugar no grupo B com 11 pontos, quatro vitórias diante da Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico, e um negativo contra a Turquia. Já o Japão tem 15 pontos, enquanto a Turquia também tem 15, mas com diferença no saldo de sets entre as duas.

Na penúltima rodada, o Brasil enfrenta a Bélgica enquanto Japão e Turquia protagonizam o duelo decisivo que determinará quem se garante na próxima fase. Na última rodada, o Brasil joga contra o Japão e a Turquia vai enfrentar a Bélgica.

A seguir, confira a classificação atualizada até 22 de setembro.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO:

1) Japão - 15 pontos (quatro vitórias)

2) Turquia - 15 pontos (quatro vitórias)

3) Brasil - 11 pontos (quatro vitórias)

4) Bélgica - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5) Porto Rico - 5 pontos (uma vitória e três derrotas)

6) Argentina - 4 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) Bulgária - 4 pontos (quatro derrotas)

8) Peru - 0 pontos (quatro derrotas)

Faltam dois jogos para o Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil enfrentar a Bélgica na madrugada de sábado, 23 de setembro, em Tóquio, pela sexta e penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino. O elenco brasileiro precisa dos três pontos para seguir vivo até as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Depois, terá que superar o Japão no domingo, enquanto torce por derrota da Turquia contra a Bélgica.

Sábado, 23/09 | vôlei feminino

Brasil x Bélgica às 4h – Globo e Sportv 2

Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio

Domingo, 24/09 | vôlei feminino

Brasil x Japão às 7h25 – Sportv 2

Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio

