Classificação atualizada dos grupos do pré-olímpico vôlei feminino 2023

O Sul-Americano de vôlei feminino chega a quinta rodada nesta quinta-feira, 21 de setembro, com o Brasil invicto no grupo B, mas ainda não é líder. Veja a classificação dos demais grupos e confira quem tem mais chances de chegar na sonhada Olimpíada de Paris em 2024.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam para os Jogos Olímpicos de Paris. O campeonato é realizado em pontos corridos, ou seja, ninguém pode ser eliminado. Cada vitória dá pontos para a equipe que lhe auxiliam na busca pela liderança e segunda colocação da classificação.

As outras cinco vagas são garantidas através do Ranking da FIVB, com preferência para as seleções de continentes que ainda não se classificaram.

Classificação do grupo A no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Atual vice-campeã do Campeonato Europeu de vôlei feminino, a Sérvia lidera com folga o grupo A que também tem China, Holanda, Canadá, República Tcheca, Ucrânia, México e República Dominicana. Todos os jogos são realizados no Ningbo Beilun Culture Center, em Ningbo, na China.

Com o fim da quarta rodada em 20 de setembro, a Sérvia mantém 100% de aproveitamento com quatro vitórias em 12 pontos. Em sequência vem a China e a Holanda, com 10, e a República Dominicana com nove. Dá para dizer que nada está decidido e que as quatro seleções ainda tem chances. Por outro lado, Canadá, República Tcheca, Ucrânia e México tem poucas chances de classificação.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO ATÉ 20 DE SETEMBRO

1) Sérvia - 12 pontos (quatro vitórias)

2) China - 10 pontos (três vitórias e uma derrota)

3) Holanda - 10 pontos (três vitórias e uma derrota)

4) República Dominicana - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

5) Canadá - 5 pontos (duas vitórias e duas derrota)

6) República Tcheca - 2 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) Ucrânia - 0 pontos (quatro derrotas)

8) México - 0 pontos (quatro derrotas)

Classificação do grupo B no Pré-Olímpico

O Brasil está no grupo B ao lado da Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão com sede no Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio. Esta é uma das chaves mais definidas e acirradas já que três ótimas seleções brigam pelas duas vagas disponíveis para os Jogos de Paris.

Japão e Turquia estão empatados em 12 pontos e quatro vitórias, mas as japonesas tem a vantagem porque não perderam nenhum set entre as quatro rodadas. A seleção brasileira de vôlei está em terceiro lugar com 11 pontos, em desvantagem porque fez 3 a 2 contra a Bulgária.

A Bélgica ainda sonha com a classificação, enquanto Argentina, Porto Rico, Bulgária e Peru já não tem mais chances.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO ATÉ 20 DE SETEMBRO:

1) Japão - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Turquia - 12 pontos (quatro vitórias)

3) Brasil - 11 pontos (quatro vitórias)

4) Bélgica - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5) Argentina - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

6) Porto Rico - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) Bulgária - 1 ponto (quatro derrotas)

8) Peru - 0 pontos (quatro derrotas)

Classificação do grupo C no Pré-Olímpico de vôlei feminino

Com sede na Atlas Arena, em Lódz, na Polônia, o grupo C recebe Itália, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Polônia, Tailândia, Eslovênia e Colômbia em sete rodadas de pontos corridos.

Esta é a chave mais embolada porque quatro equipes brigam pelas duas vagas. Itália e Estados Unidos estão empatadas em 12 pontos, enquanto Alemanha e Polônia se mantém com 10, em desvantagem nos sets.

Tailândia, Coreia do Sul, Eslovênia e Colômbia já não tem mais chances.

GRUPO C DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO ATÉ 20 DE SETEMBRO:

1) Itália - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Estados Unidos - 12 pontos (quatro vitórias)

3) Alemanha - 10 pontos (quatro vitórias)

4) Polônia - 10 pontos (quatro vitórias)

5) Tailândia - 2 pontos (uma vitória e três derrotas)

6) Coreia do Sul - 1 ponto (quatro derrotas)

7) Eslovênia - 1 ponto (quatro derrotas)

8) Colômbia - 0 pontos (quatro derrotas)

