Pré-Olímpico: convocação do Brasil vôlei masculino é divulgada

Time do Brasil de vôlei masculino vai disputar o Pré-Olímpico no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

O treinador Renan Dal Zotto definiu a Seleção Brasileira para o Pré-Olímpico de vôlei masculino, com estreia marcada para 30 de setembro contra o Catar, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A lista de 14 atletas tem o capitão Bruninho e Lucão, mas Leal está fora da convocação por problemas médicos.

Lista de convocados do Brasil vôlei masculino para o Pré-Olímpico

O time do Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico tem a mesma base da Liga das Nações e também no Sul-Americano, com Alan, Honorato, Otávio, Bruninho, Fernando Cachopa e os líberos Maique e Thales. O regulamento da Federação Internacional de Voleibol só permite a inscrição de 14 jogadores, portanto Renan Dal Zotto não pode ultrapassar o número.

Por questões pessoais, Felipe Roque pediu dispensa da equipe e por isso não disputará a competição no Rio de Janeiro. Já o ponteiro Yoandy Leal também está fora do torneio por causa de dores no joelho.

O time titular do Brasil ainda não está definido, mas o treinador deverá utilizar a mesma escalação dos outros campeonatos na temporada.

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flavio, Judson, Lucão e Otávio

Líberos: Maique e Thales.

Horário dos jogos do Brasil vôlei feminino no Pré-Olímpico 2023

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Pré-Olímpico de vôlei masculino é o qualificatório que define os seis primeiros classificados para as Olimpíadas de Paris, com a cerimônia de abertura marcada para 26 de julho. A França é a única que já está garantido por ser o país anfitrião, enquanto outras 24 seleções dos quatro continentes disputam o processo de qualificação.

As equipes são divididas em três grupos distintos, através do sorteio da FIVB, com sedes diferentes. O grupo A, no Rio de Janeiro, tem Brasil, Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia.

Já o B, em Tóquio, tem Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Tunísia, Turquia e Estados Unidos. No grupo C, com sede em Xi'an, tem China, Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, México, Holanda e Polônia.

As equipes se enfrentam em turno único, ou seja, apenas uma vez contra cada oponente. Ao fim, os dois primeiros de cada chave avançam para as Olimpíadas de Paris, enquanto as outras cinco vagas serão definidas pelo Ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira de vôlei masculino vai disputar sete partidas no Maracanãzinho contra Catar, Alemanha, Cuba, Irã, Itália, República Tcheca e Ucrânia no grupo A. Para se classificar às Olimpíadas de Paris o elenco tem que somar o maior número de pontos e aí ocupar em primeiro ou segundo lugar.

Favorito, o Brasil deve ter vida fácil no Pré-Olímpico de vôlei masculino, com a Itália como o seu maior desafio.

Brasil x Catar - 1ª rodada

Sábado, 30 de setembro às 10h

Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x República Tcheca - 2ª rodada

Domingo, 01 de outubro às 10h

Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Terça-feira, 03 de outubro às 20h30

Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quarta-feira, 04 de outubro às 20h30

Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Cuba - 5ª rodada

Sexta-feira, 06 de outubro às 10h

Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Irã - 6ª rodada

Sábado, 07 de outubro às 10h

Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Brasil x Itália - 7ª rodada

Domingo, 08 de outubro às 10h

Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

