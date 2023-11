Horário do jogo do Brasil x Cuba vôlei masculino no Pan - 01/11

Horário do jogo do Brasil x Cuba vôlei masculino no Pan – 01/11

A seleção de vôlei masculino retorna às quadras nesta quarta-feira, 1º, para enfrentar Cuba pelos Jogos Pan-Americanos. A partida fecha a fase de grupos da competição e decide qual dos dois países avançará direto para a semifinal. A transmissão será feita pela internet e o jogo começa às 10h30 (Horário de Brasíli), na Arena Parque O’Higgins, em Santiago, Chile.

Transmissão do vôlei masculino do Brasil x Cuba hoje

O jogo entre Brasil e Cuba começa às 10h30, horário de Brasília, e a única forma de assistir às partidas é através da internet, nos canais do Canal Olímpico do Brasil e do CazéTV no YouTube, comandado pelo streamer Casimiro.

A partida definirá qual dos times garantirá uma vaga na semifinal dos Jogos Pan-Americanos. Essa é a última rodada pela fase de grupos - o segundo e terceiro colocado de cada chave se enfrentam nas quartas de final.

Se o técnico Giuliano Ribas manter a mesma escalação de Brasil x México, teremos em quadra: Brasília, Darlan, Adriano, Honorato, Otávio, Judson e o líbero Maique. Também entraram na última partida os jogadores Thiaguinho, Felipe Roque e Maicon.

Canal Olímpico do Brasil

Passo 1: busque pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube (@timebrasil) através do navegador ou aplicativo.

Passo 2: clique em 'ao vivo' para acessar todas as transmissões do dia. Selecione a que indica o jogo de vôlei do Brasil e aguarde o início do jogo no horário indicado.

Cazé TV

Assim como o Canal Olímpico do Brasil, o Cazé TV também faz a transmissão dos Jogos Pan-Americanos através do YouTube. Acesse o @cazetv pelo YouTube, clique em 'ao vivo' e no sinal que estiver exibindo o jogo de vôlei.

Além da partida entre Brasil e Cuba, o Cazé TV exibe nesta quarta as provas de atletismo, tênis de mesa, basquete, futebol e handebol.

Quais os próximos jogos do Brasil no Pan-Americano?

O Brasil é o líder do grupo A, que também é formado por Cuba, Colômbia e México. Se vencer a partida de quarta-feira, a seleção avança direto para a semifinal e vai enfrenta o líder do grupo B, formado por Argentina, Chile, República Dominicana e Porto Rico. O jogo está marcado para sexta-feira, 3 de novembro, às 17h30 ou 20h30, dependendo da classificação.

Caso o Brasil avance para a final, a partida acontecerá no sábado, 4 de novembro. A disputa pela medalha de ouro está marcada para às 20h, enquanto os times que perderam as semifinais disputam o bronze às 17h.

A seleção brasileira não conquista o ouro nos jogos Pan-Americanos desde 2011, quando venceu o torneio realizado em Guadalajara, no México. A vencedora dos dois últimos torneios, realizados em 2015 e 2019, foi a Argentina, a adversária mais forte para o Brasil nos próximos dias.

Vale lembrar que caso o Brasil perca para a Cuba, terá que passar pelas quartas de final. Os jogos acontecem na quinta-feira, 2 de novembro, às 10h30 e 13h30.

Todas as partidas do Brasil nos próximos dias também serão transmitidas pelo Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV, únicos responsáveis pela cobertura em tempo real neste ano.

Quinta-feira, 2 de novembro (Quartas de final)

10h30 - 2° do Grupo B x 3° do Grupo A

13h30 - 2° do Grupo A x 3° do Grupo B

Sexta-feira, 3 de novembro (Semifinais)

10h30 - 1ª semifinal: para a decisão do 5º lugar

13h30 - 2ª semifinal: para a decisão do 5º lugar

17h30 - 1ª semifinal: para a decisão da medalha de ouro

20h30 - 2ª semifinal: para a decisão da medalha de ouro

Sábado, 4 de novembro

10h - Definição do 7° lugar

13h - Definição do 5° lugar

17h - Definição da medalha de bronze

20h - Definição da medalha de ouro

