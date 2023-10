Classificação do vôlei masculino atualizada no Pan após a 1ª rodada

Os resultados de três rodadas em pontos corridos definem a classificação do vôlei masculino. Com o Brasil na disputa, os líderes de cada grupo avançam para a semifinal enquanto os segundos e terceiros vão brigar nas quartas de final. Veja como está a tabela entre os grupos e quais seleções jogam o campeonato.

Como está a classificação do vôlei masculino no Pan-Americano?

Após a primeira rodada, Brasil e Argentina lideram os grupos A e B respectivamente com cinco pontos. A seleção brasileira derrotou a Colômbia enquanto os argentinos estrearam com triunfo entre os três sets em cima de Porto Rico.

Faltam apenas duas rodadas para definir a fase final do vôlei masculino no Pan, marcadas para terça e quarta-feira, na Arena Parque O'Higgins, em Santiago. Lembrando que só há entrega de medalhas para o terceiro, segundo e primeiro lugar na competição.

Confira a seguir a classificação do vôlei masculino, de acordo com o site oficial dos Jogos Pan-Americanos.

GRUPO A

1) Brasil - 5 pontos (uma vitória)

2) Cuba - 3 pontos (uma vitória)

3) México - 2 pontos (uma derrota)

4) Colômbia - 0 pontos (uma derrota)

GRUPO B

1) Argentina - 5 pontos (uma vitória)

2) Chile - 4 pontos (uma vitória)

3) República Dominicana - 1 ponto (uma derrota)

4) Porto Rico - 0 pontos (uma derrota)

Como funciona a pontuação no Pan?

Diferentemente da Liga das Nações ou Pré-Olímpico, a pontuação do vôlei masculino no Pan dá pontos para as seleções em caso de vitória e até mesmo aos perdedores, dependendo do resultado. O número máximo de pontos para uma equipe é cinco, mas é preciso fechar os três sets para conquista-lo e não perder nenhum.

Para entender melhor, a pontuação do Pan-Americano funciona da seguinte forma:

Vitória por 3x0 = 5 pontos

Vitória por 3x1 = 4 pontos e 1 para o perdedor

Vitória por 3x2 = 3 pontos para o vencedor e 2 para o perdedor

Os Jogos Pan-Americanos são disputados por oito seleções, divididas entre grupo A com Brasil, Colômbia, México e Cuba, e o grupo B com Argentina, Porto Rico, República Dominicana e Chile. Os times se enfrentam entre si por turno único, valendo a pontuação oficial. Daí, o líder de cada grupo avança direto para a semifinal enquanto o segundo e terceiro vão para as quartas de final.

Em 04 de novembro, sábado, serão realizadas as disputas pela medalha de bronze e a final entre os dois vencedores da semifinal

